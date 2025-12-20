Clinton niega vínculos con Epstein y acusa maniobra política de Trump

Un portavoz del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton negó categóricamente cualquier vínculo de su representado con la red de tráfico de menores liderada por el fallecido financiero Jeffrey Epstein, luego de la publicación de nuevos archivos desclasificados por el Departamento de Justicia. La difusión de imágenes en las que aparece Clinton ha reactivado la controversia política en torno al manejo del caso por parte de la actual administración.

En las fotografías divulgadas, el exmandatario aparece acompañado por mujeres cuyas identidades fueron protegidas mediante censura visual. Ante ello, el portavoz Angel Ureña sostuvo que estas publicaciones responden a una estrategia política del entorno del presidente Donald Trump, a quien acusó de intentar desviar la atención pública y protegerse frente a futuras revelaciones.

Según Ureña, la divulgación tardía y parcial de los documentos no busca esclarecer responsabilidades, sino generar confusión. “Este asunto no trata sobre Bill Clinton”, afirmó, asegurando que el expresidente rompió todo vínculo con Epstein antes de que se conocieran públicamente sus delitos, a diferencia de otros involucrados que habrían mantenido contacto posterior.

La publicación de los archivos también generó críticas desde el Congreso. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, acusó al Departamento de Justicia de incumplir la ley de transparencia, denunciando que los documentos fueron difundidos con omisiones significativas y extensas censuras, lo que impediría identificar plenamente a los responsables de los abusos.

En la misma línea, figuras de ambos partidos, como los congresistas Thomas Massie y Ro Khanna, coincidieron en que la divulgación no cumple con el espíritu de la legislación aprobada, diseñada precisamente para evitar manipulaciones de la información. El caso Epstein, lejos de cerrarse, continúa generando tensiones políticas y demandas de mayor claridad institucional en Estados Unidos.

