Prepagos de Dulzón en Bogotá revelan mejor hora para el sexo

Las adorables prepagos de Dulzón en Bogotá, un portal en línea que realiza diversos estudios y encuestas entre latinoamericanos, develan acerca de cuál es, según ellas, la mejor hora para el sexo. ¿De luz o de oscuridad? Cuánto tiempo deben esperar para acercar su cuerpo a otros cuerpos.

No solo la música o la poesía moderna hablan de sexo, también lo hacen este grupo de escorts online en este relato y es que, desde que el mundo es mundo, el acto sexual ha sido un referente y su lirismo y especificidad hay que leerlo entre líneas.

Lo cierto es que, cualquier momento del día o de la noche es bueno para hacer el amor, pero, no a todos nos apetece a las mismas horas, ni rendimos igual.

Dicho esto, no hablemos más y comencemos a develar los resultados de esta breve exploratoria por los biorritmos de la sexualidad y la pasión desenfrenada, pero, también por los gustos de cada una de estas chicas prepagos de Dulzón y descubrir a sus horas predilectas para tener relaciones sexuales e intimidad.

Testimonios acerca de la hora del sexo en Dulzón

Aunque parezca mentira, todos tenemos una hora exacta en la que nos es más urgente tener relaciones sexuales y, para Annabella, chica scort de Dulzón de 30 años de edad, no es diferente: “No sé muy bien por qué, pero, personalmente me encanta hacerlo muy temprano, al alba. Recuerdo que, mi primera vez a esta hora del día fue sencillamente espectacular”.

Como vemos, a algunas de estas hermosas chicas prepagos online les gusta el sexo en la mañana para despertar felices y con más energía, mientras que, otras prefieren escaparse al amparo de la noche.

“Tener sexo bajo las estrellas no es solo algo muy romántico, es también aventura y nostalgia ahora mismo”, nos asegura Vivian, de 29 años.

Pero, también las hay quienes aprovechan la tarde para gozar de esa chispa que no se apaga durante todo el día.

“Me gusta aprovechar la hora del almuerzo para tener mis relaciones más apasionadas, aunque, no es algo exclusivo. Me fascina el sexo a cualquier hora del día, aún más si estoy menstruando”, nos dice la siempre sonriente Ginger, una bella pelirroja y escort online de Bogotá con 30 años de edad.

Sin embargo, sin importar cuál sea el horario sexual predilecto de estas damas quiteñas, lo cierto es que, todas ellas coinciden en pensar en que, lo más importante y fundamental para sentirse plenas durante un acto sexual es dejar que las cosas fluyan, pues, obviamente es esta una actividad que las satisface como féminas y como seres humanos vivos a través de los sentidos.

No obstante, todo lo anterior, según algunos otros datos recabados por el portal de encuestas Dulzón.net., estas chicas prepagos online, en general, no planifican demasiado la hora de sus encuentros sexuales. Sin embargo, para todas ellas existe siempre una hora perfecta para gozarlo aún más.

De manera comparativa, según un estudio realizado por la Asociación Médica Británica y publicado en la prestigiosa revista British Medical Journal, existe un instante del tiempo preciso para disfrutar del sexo.

Es algo complejo de explicar con palabras. Es una suerte de corriente alterna que invade a cuerpo y mente y hace que se despierten y exploten de deseo sexual.

No obstante, según las investigaciones que publican recientemente, la mejor hora para la ciencia es a las 5:48 a.m. Ni un minuto más, ni un minuto menos. ¿Qué opinan?

¿Cuál es la mejor hora para tener sexo en Dulzón?

Pero la ciencia de las chicas prepagos online ya ha hablado y, tal como se puede apreciar, cualquier hora para ellas es buena para disfrutar de las caricias y del contacto sexual.

Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo por Dulzón.net en este grupo de acompañantes en Bogotá nos hablan del período de la mañana como el más productivo y aprovechable para tener sexo.

Así que, si vienes a Ecuador y, por casualidad, eres de las personas que no les gusta levantarse temprano, seguro te resultará algo complicado; ahora bien, si quieres realmente tener un gran orgasmo, es momento de que pongas tu alarma y lo intentes con una de estas prepagos de Dulzón en Bogotá.

Los estudios dicen que, es a esa hora cuando, tanto las mujeres como los hombres tenemos un mayor nivel de excitación, por lo que es exactamente el mejor momento. Nos sentimos más deseosos y con ganas de estimular a todos nuestros sentidos.

Sin embargo, otros resultados revelan que, los momentos perfectos para tener sexo son minutos después de comer, ya que, según se desprende de varios resultados en la misma plataforma de encuestas, esto mejora el estado de ánimo y la productividad.

¿Qué días las escorts online tienen más ganas?

Hasta aquí, según estas y otras evaluaciones, todas ellas llevadas a cabo por el portal Dulzón.net., todo indica que las scort online tienen más ganas y los niveles más elevados de endorfinas a media mañana, por lo que, les cuesta menos excitarse, pero, es por la noche o, incluso estando en su período de menstruación cuando la libido femenina alcanza su máximo esplendor, pues, es el momento en el que los niveles naturales de cortisol, que estimulan las hormonas sexuales llegan a su máximo cénit.

Esto quiere decir que, en el caso de la regla, desde el propio primer día hasta el día once comienza aumentar su deseo sexual, pero, es hasta el día 14 cuando los estrógenos tienen un aumento sustancial, es decir, es este el momento en el que se tiene más interés por los encuentros íntimos en la cama.

Pero, según cuentan nuestras bellas entrevistadas, también hay razones que hacen de las primeras horas de la mañana el momento idóneo para el sexo. Además de que recién comienza el día y cuentan con toda la energía recargada durante la noche, su mente se encuentra mucho más despejada.

A esa hora no están pensando en sexo por trabajo, ni en cualquier otro tipo de problemas que pudieran impedirles disfrutar de un encuentro íntimo apasionado. Es tanto así que, algunos expertos aseguran que, en este horario, incluso, se incrementan las probabilidades de tener orgasmos.

Y, aunque, las noches no suelen ser el momento más adecuado para tener intimidad, los expertos sugieren alternar los horarios para tener sexo y así evitar caer en la monotonía.

Lo que cuenta la alcoba

Cierto es, que, las relaciones son más sencillas si nuestra mitad en la cama tiene biorritmos sexuales más parecidos a los nuestros y demanda una frecuencia similar, pero, no lo es menos que, más de la mitad de los hombres y mujeres, han salido con personas cuyo apetito sexual era completamente distinto.

No olvidemos que, el sexo en Dulzón siempre debe ser pleno y, sobre todo, placentero. En cualquier caso, lo importante es que, sea cual sea el momento del día y la compañía -o no- elegida para practicar sexo, lo disfrutes al máximo y bien alejado de tabúes o inhibiciones, potencies tu atractivo y te diviertas tanto como te sea posible. ¡Sencillamente inolvidable!

