Tendencias digitales que marcarán el 2026 en Chile: inteligencia artificial y consumo inmediato

En los últimos años, Chile ha buscado imponerse como el hub tecnológico de Latinoamérica gracias a su conexión a internet de alta velocidad e inversión en la economía digital, entre otros factores clave.

Hoy en día, los chilenos están a la vanguardia en el ámbito de la tecnología digital y la conectividad. No solo acceden rápidamente a servicios de streaming y casinos online seguros en el móvil, sino que también utilizan herramientas de IA en la vida cotidiana.

En 2026, continuaremos viendo una evolución significativa en estas áreas digitales.

Inversiones en la infraestructura de inteligencia artificial

Para 2026, Chile proyecta un panorama sólido de crecimiento tecnológico. Según datos de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI), se espera que la inversión en TI en el país mantenga una trayectoria ascendente, impulsada por la necesidad de modernización digital y la adopción de infraestructuras más robustas para sostener la economía del futuro.

En este contexto de inversión, la Inteligencia Artificial (IA) ha pasado de ser una promesa a una realidad corporativa. De acuerdo con informes de Mediabanco, Chile está acelerando su salto tecnológico con más del 70% de las organizaciones impulsando proyectos que integran IA y ciberseguridad avanzada.

Esta adopción masiva busca mejorar la eficiencia operativa y proteger los activos digitales en un entorno cada vez más complejo, posicionando a las empresas locales en la vanguardia de la región.

Más allá del ámbito corporativo, la IA se ha integrado en la cotidianidad nacional, según estadísticas reveladoras de Activa Research. Un 43,3% de los chilenos declaran interactuar con la IA todos los días, con una frecuencia promedio de 3,7 veces por semana. El impacto social se percibe como positivo por el 56,7% de la población, lo que destaca que el 47,8% de los encuestados considera que esta tecnología aporta mucho o bastante a su vida personal.

Fibra óptica y pasarelas de pago facilitan las operaciones mediante dispositivos móviles

La evolución de la tecnología móvil en Chile ha alcanzado hitos históricos que consolidan al país como un referente regional en conectividad. Según datos de la Subtel difundidos por TrendTIC, la infraestructura digital ha experimentado un crecimiento notable, destacándose un aumento del 10% en el uso de fibra óptica.

Este avance en las redes fijas ha sido el complemento ideal para la movilidad, permitiendo que Chile alcance los 8,2 millones de usuarios de 5G en solo tres años de su implementación.

La rápida adopción del 5G, que ya representa el 30,5% de las conexiones de internet móvil, ha sentado las bases para un ecosistema digital más veloz y eficiente.

Este soporte técnico ha facilitado, a su vez, el estallido de los servicios financieros digitales. Según detalla Portal Innova, Chile vive un auténtico “boom” del pago con celulares, una revolución liderada principalmente por las generaciones Millennial y Gen Z.

El uso de billeteras digitales y tecnologías como el NFC ha transformado el hábito de consumo: hoy, el teléfono no es solo una herramienta de comunicación, sino también el principal medio de pago.

Asimismo, el uso de dispositivos móviles crece fomentado por la disponibilidad de aplicaciones y plataformas de entretenimiento. En la actualidad, los usuarios pueden acceder a servicios de streaming como Netflix, consumir contenido de redes sociales como TikTok o incluso jugar en apps de casinos en Chile.

Consumo inmediato a través de plataformas de comercio electrónico

Para 2026, según destaca TrendTIC, la tendencia predominante en el e-commerce, o comercio electrónico, es la búsqueda de la inmediatez absoluta. Los consumidores chilenos de retail, tecnología y otros productos disponibles online ya no solo valoran la variedad, sino que exigen entregas ultrarrápidas, lo que impulsa el auge del “q-commerce” o comercio rápido.

Esta demanda de gratificación instantánea obliga a las empresas a optimizar su logística mediante el uso de inteligencia artificial para la gestión de inventarios y la implementación de microcentros de cumplimiento urbanos que reducen los tiempos de despacho a tan solo un par de horas.

Para sostener este ritmo operativo, la elección de la infraestructura digital resulta crítica. Según información de Entel Empresas, el mercado chileno se apoya en plataformas que permiten escalar estos negocios. Entre las más populares, destaca Shopify, preferida por su facilidad de uso y rapidez para montar tiendas, y WooCommerce, que lidera entre quienes buscan personalización en WordPress.

Por otro lado, Vtex se ha consolidado como la solución predilecta para las grandes corporaciones y el sector retail debido a su capacidad para gestionar altos volúmenes de transacciones y logística compleja.

(Imagen: Pexels)

PURANOTICIA