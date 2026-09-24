Qué mirar en las estadísticas para entender mejor un partido

El relator dice "dominó el primer tiempo" y el marcador va 0-0. Suena raro, pero los números cuentan otra historia. Detrás de cada partido hay datos que explican por qué un equipo mereció ganar aunque haya perdido, o por qué una victoria fue puro accidente.

En Chile, el 62% de las personas sigue el fútbol con interés alto o moderado, según una encuesta de TVenserio de mayo de 2026. Pero la mayoría mira solo el marcador y se pierde lo que realmente pasó en la cancha. Vamos a cambiar eso con cinco métricas concretas.

MÉTRICA 1

Posesión real del balón y su efecto en el resultado

La posesión es el dato más antiguo y el más engañoso. Un equipo puede tener el 70% del balón y no generar ni una ocasión clara. Pasa seguido. Pero cuando la posesión se combina con pases progresivos, la cosa cambia.

España, en el Mundial 2026, promedió 48.3 conducciones progresivas por partido, la cifra más alta del torneo según mundialfutboles.com. Y convirtió el 34% de esas conducciones en entradas al último tercio de la cancha. Ese dato sí marca diferencia. Los equipos con más conducciones progresivas ganaron el primer tiempo en el 58% de sus partidos, contra un 41% del promedio general.

Dato clave

La posesión por sí sola no predice el resultado. Lo que importa es cuánto de ese control se traduce en pases y conducciones hacia el arco rival. Si ves un 65% de posesión pero solo 3 tiros, el equipo está dando vueltas sin sentido.

Las estadísticas en tiempo real cambiaron la forma de seguir cada jugada.

MÉTRICA 2

Goles esperados xG: la métrica que predice más que el marcador

Los goles esperados (xG) miden la probabilidad de que un tiro termine en gol, según la posición, el ángulo, la parte del cuerpo y la presión del rival. Un penal tiene un xG de 0.76. Un cabezazo desde fuera del área, 0.03. Cada tiro suma, y al final del partido obtienes una cifra que dice cuántos goles "merecía" cada equipo.

En el Mundial 2026, Argentina superó su xG en un 18%, lo que significa que convirtió más de lo esperado, según datos de mundialfutboles.com. Alemania, en cambio, quedó un 7% por debajo. Mirando solo el marcador, ambos podían parecer similares. Mirando el xG, uno fue más letal y el otro desperdició oportunidades.

xG vs. goles reales en el Mundial 2026 (por 90 min) · Fuente: mundialfutboles.com

⚠ Esto importa

Un equipo que gana 1-0 con un xG de 0.4 tuvo suerte. Si eso se repite en tres partidos seguidos, la racha se va a cortar. El xG no miente a largo plazo.

MÉTRICA 3

Presión alta y PPDA: cuántos pases deja dar cada equipo

El PPDA (pases por acción defensiva) mide cuántos pases permite un equipo antes de intentar recuperar el balón. Mientras más bajo, más agresiva es la presión. España, en el Mundial 2026, tuvo un PPDA de 7.8, el más bajo del torneo. Japón registró 8.7 y Francia 9.1.

La diferencia es grande. Los equipos con presión alta (PPDA menor a 10) generaron un 31% más de xG por partido que los equipos pasivos con PPDA sobre 14. Pero esa moneda tiene otra cara: también concedieron un 15% más de xG a sus rivales. Presionar así es un riesgo calculado que funciona si los delanteros convierten rápido.

Selección PPDA xG ofensivo xGA defensivo Estilo España 7.8 2.47 0.74 Presión extrema Alemania 8.2 2.04 0.92 Presión alta Japón 8.7 1.68 0.95 Presión alta Francia 9.1 2.31 0.81 Presión media-alta Marruecos 12.4 1.22 0.28 Bloque bajo

Fuente: mundialfutboles.com, datos del Mundial 2026

MÉTRICA 4

Tiros al arco y conversión: lo que el marcador no muestra

Un equipo lanza 18 tiros y otro 6. El de 18 pierde 0-1. Suena injusto, pero hay que mirar dónde fueron esos tiros. Si 15 de los 18 salieron desviados o desde lejos, el volumen no importa. Lo que importa es la tasa de conversión y la calidad de cada ocasión.

En el Mundial 2026, Marruecos avanzó más lejos de lo que muchos esperaban con solo 0.28 xGA por partido, la mejor marca defensiva del torneo según mundialfutboles.com. Bloqueaban el centro del área y obligaban a los rivales a tirar desde posiciones difíciles. El resultado: muchos tiros rivales, pero casi ninguno peligroso.

0.28 xGA por partido de Marruecos en el Mundial 2026, la defensa más sólida del torneo. Los equipos con xGA bajo 0.80 reducen la probabilidad de más de 2.5 goles en un 22%.

MÉTRICA 5

Pelota parada y corners: el 28% invisible de los goles

En el Mundial 2022, el 28% de los goles llegaron de jugadas a balón parado: tiros libres, corners, penales y saques de banda largos. Es un porcentaje enorme que la mayoría ignora. Cuando revises las estadísticas de un partido, fíjate cuántos corners y faltas en zona de peligro tuvo cada equipo. Un equipo con 8 corners y 3 tiros libres cerca del área tiene muchas más probabilidades de marcar que uno con 2 corners.

Los entrenadores lo saben, y por eso dedican horas a preparar jugadas ensayadas. Los datos muestran que la pelota parada es casi un tercio del juego ofensivo. No es accesorio, es una estrategia completa.

Igual que en los juegos de mesa, leer los números cambia las probabilidades.

MÁS ALLÁ DE LA CANCHA

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La lógica detrás de las estadísticas deportivas se parece a lo que pasa en los juegos de casino. En el blackjack, por ejemplo, cada carta cambia la probabilidad del siguiente resultado. En la ruleta, los números anteriores no afectan el siguiente giro, pero las tablas de frecuencia ayudan a entender los patrones de distribución.

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Preguntas frecuentes

Qué son los goles esperados (xG) en un partido de fútbol

Los xG miden la probabilidad de que un tiro termine en gol según la posición, el ángulo y la presión del rival. Un penal vale 0.76 xG, un cabezazo desde lejos apenas 0.03.

Por qué la posesión sola no explica quién jugó mejor

Porque un equipo puede tener el 65% del balón sin generar tiros peligrosos. Lo relevante es la posesión progresiva, es decir, cuántos pases y conducciones avanzan hacia el arco rival.

Qué significa el PPDA y cómo se lee

PPDA son los pases que un equipo permite al rival antes de intentar recuperar el balón. Un PPDA bajo (como 7.8 de España) indica presión agresiva. Uno alto (sobre 14) señala un equipo que espera atrás.

Cuántos goles vienen de pelota parada en un mundial

En el Mundial 2022, el 28% de los goles llegaron de jugadas a balón parado, incluyendo corners, tiros libres y penales. Es casi un tercio de la producción ofensiva total.

Dónde puedo revisar estadísticas avanzadas de un partido

Sitios como FBref, Understat, WhoScored y Sofascore publican xG, mapas de calor, PPDA y otros datos en tiempo real durante y después de cada partido.

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