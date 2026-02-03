2025: una era de nuevos desafíos y logros

Universidad Católica es 16 veces campeón de Chile, cuatro veces ganador de la Copa Chile y uno de los clubes más populares del país.

La rica historia del club inspira a jugadores y aficionados, y el deseo de ganar cada torneo forma parte del ADN de Los Cruzados.

En 2025, Universidad Católica se consolidó como uno de los protagonistas de la Liga de Primera y volvió a iluminar el fútbol chileno con nuevas figuras.

Las actuaciones de Diego Corral y Juan Francisco Rossel, junto con el exitoso debut de Sebastián Arancibia, confirman que el club avanza en la dirección correcta y que el futuro es prometedor.

Jugadores clave

Los Cruzados cuentan con futbolistas de gran nivel en todas las posiciones. Branco Ampuero y Daniel González formaron una sólida dupla en la defensa central, mientras que el lateral izquierdo Eugenio Mena fue un aporte constante tanto en labores defensivas como ofensivas.

En el mediocampo, destacaron el incansable colombiano Jhojan Valencia, el creativo Cristián Cuevas y el experimentado Gary Medel, quien sumó minutos con regularidad y fue una figura clave no solo dentro del campo, sino también en el vestuario.

En ataque, los extremos Eduard Bello y Clemente Montes fueron determinantes, cada uno con 6 goles y 2 asistencias en la Liga de Primera. El delantero Diego Valencia, capaz de desempeñarse en cualquier posición del frente ofensivo, también tuvo una contribución importante con 4 goles y 2 asistencias.

La gran figura

El líder del equipo y su mejor jugador a lo largo del año fue el delantero de 37 años Fernando Zampedri. El capitán conquistó a la afición con su capacidad goleadora, su excelente estado físico y su entrega incondicional. Marcó varios goles decisivos, sumó puntos fundamentales para Los Cruzados y cerró la temporada como máximo goleador de la Liga de Primera con 16 tantos. Además, aportó 3 asistencias.

Sus actuaciones le valieron la confianza de la directiva, que anunció la extensión de su contrato a comienzos de diciembre. Otros referentes del plantel, como Branco Ampuero y Gary Medel, también renovaron sus vínculos con el club.

Los mejores partidos

Uno de los encuentros más memorables del año fue la visita a Colo-Colo. Antes del descanso, Universidad ya se imponía 3-1 con goles de Tomás Asta-Buruaga, Fernando Zampedri y Cristián Cuevas, mientras que el conjunto local descontó por medio de Erick Wiemberg. En la segunda mitad, Cuevas anotó su segundo gol para sentenciar el partido y permitir que La Cato celebrara una contundente victoria por 4-1 ante el Cacique.

Ambos enfrentamientos frente a Everton de Viña del Mar también fueron exitosos. Primero, Universidad goleó 6-0 como local y, en la segunda mitad de la temporada, Los Cruzados aseguraron un sólido triunfo por 3-0 gracias a un espectacular hat-trick de Fernando Zampedri.

El espectáculo continúa: 1xBet y Los Cruzados hacen vibrar a los aficionados dentro y fuera del estadio

El alto nivel de entendimiento entre 1xBet y su socio oficial, Universidad Católica, se asemeja a la química entre dos grandes socios que se entienden a la perfección desde hace tiempo.

A lo largo de la temporada, 1xBet y Los Cruzados han estado en la misma sintonía, ofreciendo a los aficionados en Santiago eventos atractivos y sorteos de premios especiales. Estas iniciativas fortalecieron la cultura del hincha y reforzaron el vínculo entre los jugadores y sus seguidores.

La alianza aportó mayor emoción e intriga a la temporada: dinámicas previas a los partidos, sorteos de entradas para los encuentros de Los Cruzados y otros premios memorables encendieron la pasión de los aficionados.

Además, la colaboración brindó a los hinchas una oportunidad única de estar más cerca de sus ídolos. Se organizaron entrenamientos abiertos en los que los seguidores pudieron tomarse fotos con los jugadores, conseguir autógrafos y conversar sobre los próximos desafíos.

La alianza continúa, y esta dupla promete seguir dando de qué hablar en la nueva temporada. Sigue a 1xBet y a Universidad Católica en redes sociales para enterarte primero de nuevos sorteos y experiencias interactivas.

Lo que viene

El próximo año, Los Cruzados apuntarán a conquistar la Liga de Primera y a tener una destacada actuación en el plano internacional.

Universidad ya aseguró su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que se esperan desafíos exigentes frente a rivales de alto nivel.

Sigue los logros de La Cato y juega en la plataforma de una marca confiable. ¿Te preguntas si 1xBet es legal en Chile? La compañía opera bajo una licencia internacional obtenida en Curaçao, reconocido como centro global de certificación en la industria del juego. Cada mes, más de 3 millones de usuarios visitan su plataforma para disfrutar de la emoción del juego sin inconvenientes.

PURANOTICIA