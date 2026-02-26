PIN-UP se asocia con el Sevilla FC y fortalece su expansión en Latinoamérica

La marca PIN-UP inició el año 2026 con un anuncio clave para su estrategia internacional al confirmar su alianza con el Sevilla FC, uno de los clubes de fútbol más reconocidos y antiguos de Europa. El acuerdo convierte a la marca en socio regional del club en Latinoamérica.

Con más de cien años de historia y 7 títulos de la UEFA Europa League, el Sevilla FC es una de las instituciones deportivas más destacadas del fútbol europeo. Esta colaboración forma parte del plan de PIN-UP para fortalecer su presencia en mercados estratégicos, con especial foco en Latinoamérica, donde el fútbol ocupa un lugar central en la vida cotidiana.

LALIGA se posiciona como una de las competiciones con mayor seguimiento en Latinoamérica, reuniendo audiencias masivas y fortaleciendo el vínculo entre los aficionados y sus referentes deportivos. En ese escenario, el Sevilla FC sobresale como una institución que, a lo largo de su trayectoria, ha sabido integrar y proyectar a destacados talentos latinoamericanos. El club se mantiene entre los más seguidos en términos de audiencia y presencia digital, con un crecimiento sostenido año tras año.

El Director de Patrocinios del Sevilla FC, Lorenzo Aldobrandini, señaló que esta asociación representa un paso importante para ampliar la presencia del club en México y Latinoamérica, impulsando un crecimiento conjunto.

La colaboración entre el Sevilla FC y PIN-UP busca aportar valor a los aficionados y jugadores de la región, abriendo la puerta a nuevas experiencias y beneficios, por lo que se invita a los usuarios a mantenerse atentos a futuras novedades y propuestas exclusivas desarrolladas en conjunto.

