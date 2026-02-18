O'Higgins vs Bahia: ¿podrá La Celeste avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores?

La compañía global de apuestas 1xBet nos trae el partido que se disputará el próximo 18 de febrero en Rancagua, durante la segunda fase de clasificación del torneo de clubes más importante del continente.

Cómo llegaron los equipos a la Copa Libertadores

O’Higgins estaba a nada de perder su lugar entre los tres primeros lugares de la liga chilena. En el último partido, La Celeste logró la victoria contra Everton de Viña del Mar con un 1-0, gracias al penal convertido en el minuto siete del tiempo extra del segundo tiempo por el líder del equipo, Francisco González.

O’Higgins se convirtió en la máxima sensación durante la última temporada de nuestra liga. La Celeste no ha competido a nivel internacional en nueve años, pero por primera vez desde 2014, el equipo jugará en la Copa Libertadores. Este es el primer y gran logro de los nuevos dueños del equipo, quienes llegaron al club en julio de 2025.

Al City Football Group no le tomó mucho tiempo para poder sentirse orgulloso del desarrollo y la estabilidad del Bahia desde que asumió el liderazgo en 2023. El equipo de la ciudad brasileña de Salvador clasificó a la Copa Libertadores por segunda temporada consecutiva y pretende volver a llegar a la fase de grupos, tal como lo hizo en febrero-marzo de 2025. El equipo Bahia tuvo la oportunidad de terminar entre los cinco primeros del Campeonato Brasileño de Serie A y también de tener un pasaje directo a la fase de grupos, sin embargo, la Tricolor comenzó a flaquear en la recta final y estos resultados fuera de casa persiguieron al equipo durante toda la temporada. Es por esto que el partido como local contra los brasileños es crucial para O’Higgins.

Cambios fuera de temporada

El también argentino, Lucas Bovaglio, ha sido nombrado como nuevo entrenador de O’Higgins, quien también cuenta con experiencia en nuestra liga, ya que en la temporada pasada clasificó con Palestino en la Copa Sudamericana. Bovaglio confía en los jugadores jóvenes y basa su filosofía en que el equipo logre la mayor unidad posible. En su club anterior, el entrenador usualmente utilizaba la formación 4-3-3 y con frecuencia recurría a la 4-2-3-1, con las cuales los jugadores de O’Higgins están familiarizados.

No ha habido ningún cambio con el entrenador de Bahia, sino que Rogério Ceni (el legendario portero y goleador retirado) lleva dirigiendo el equipo desde septiembre de 2023. Los principales acontecimientos en este descanso de la temporada para el club salvadoreño no fueron solamente los traspasos de jugadores, sino que también la renovación de los contratos de los líderes del equipo: Éverton Ribeiro y Luciano Juba. Cabe añadir que Juba, al igual que el mediocampista clave Jean Lucas, fueron convocados por Carlo Ancelotti para la selección nacional de Brasil.

Tiempo de juego

Por una parte, O’Higgins ya habrá disputado tres partidos en la liga nacional antes de enfrentarse con los brasileños, por lo que La Celeste debería estar en plenas condiciones.

Por otra parte, para Bahia el partido en Rancagua será el número doce en 2026. A pesar de esto, es probable que el equipo logre sortear problemas con la fatiga. La solidez financiera permite a los clubes brasileños contar con equipos más completos, lo que ayuda a la rotación constante que le gusta hacer a Ceni.

Historial de enfrentamientos cara a cara

Ninguno de los dos equipos es nuevo en torneos de la CONMEBOL; sin embargo, O’Higgins nunca se ha enfrentado a clubes brasileños.

