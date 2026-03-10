El partido más trascendental desde 2014: por qué el partido contra Deportes Tolima es más que solo fútbol para O’Higgins

El miércoles 11 de marzo, el Estadio Manuel Murillo Toro se transformará en una arena de batalla donde no solo estará en juego el prestigio, sino también el gran premio de más de 3 millones de dólares por avanzar a la fase de grupos. Esta cifra es bastante elevada para los parámetros sudamericanos y es la que se llevarán los ganadores del enfrentamiento entre Deportes Tolima y O’Higgins.

El primer partido que tuvieron en Rancagua terminó con una victoria 1-0 para O'Higgins y se convirtió en un ejemplo claro de cómo una decisión puede cambiar el rumbo del partido. Los problemas en Deportes Tolima comenzaron luego de que expulsaron a Kelvin Flórez en el minuto 37. El equipo formó un muro en su área de penal, pero Francisco González logró convertir en el minuto 8 del tiempo añadido del primer tiempo.

A pesar de tener un jugador más durante casi una hora de juego, O’Higgins no supo aprovechar esa ventaja. Es más, la tarjeta roja a Felipe Ogaz al final del partido le dio la oportunidad a los visitantes de recobrar el aliento y ahora ambos equipos entrarán a la cancha en Ibagué con casi las mismas posibilidades de salir victoriosos.

EL FACTOR CLAVE: EN SU PROPIO TERRENO

El estadio de Deportes Tolima es un lugar desafiante para los visitantes y no solo por los ataques del equipo local. Ibagué se ubica a una altitud de casi 1300 metros sobre el nivel del mar. Aunque no es lo mismo que los 3600 metros de altitud en Bolivia, para los chilenos que están acostumbrados a jugar a más o menos la mitad de esa altura, esto puede suponer un problema, especialmente durante el segundo tiempo.

Los Pijaos, dirigidos por Lucas González, han mostrado una resiliencia notable esta temporada. Por ejemplo, durante la fase de clasificación previa de la Copa Libertadores y luego de perder como locales ante Deportivo Táchira, el equipo sacó fuerzas para arrebatar la victoria durante la tanda de penales.

POR QUÉ O'HIGGINS SERÁ UNA AMENAZA INCLUSO FUERA DE CASA

Para nuestro equipo, este es el partido más importante en muchos años. El equipo no ha competido en la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Sudamérica desde 2014. Durante mucho tiempo, La Celeste ha sido eclipsada por otros equipos chilenos, por lo que clasificar a la fase de grupos será un gran impulso económico y para la reputación de O’Higgins.

Lucas Bovaglio ha formado un equipo bastante estratégico en Rancagua, que no busca tener la posesión del balón durante el 70% del partido y, aunque las estadísticas del primer enfrentamiento digan lo contrario, esto se debió a que tuvieron un jugador más durante la mayor parte del encuentro. La fortaleza de nuestros jugadores radica en la gran lucha que dan en el centro del campo y en las jugadas a balón parado.

¿QUÉ DEBERÍAN ESPERAR LOS ADMIRADORES?

La eliminación de la regla de gol de visita ha cambiado radicalmente la psicología de este tipo de encuentros. Deportes Tolima no tendrá que entrar en pánico en caso de gol de visita; será suficiente con una victoria 1-0 para que el partido termine en penales. Por su parte, O’Higgins no puede darse el lujo de bajar el ritmo, incluso aunque meta el primer gol; la fuerza mental del equipo será crucial. Aunque las tribunas del Ibagué pueden ser intimidantes, si el equipo chileno aguanta la primera media hora, todo será más fácil desde allí.

Este tipo de partidos suelen convertirse en una celebración al más puro estilo sudamericano: pasión al borde de la ilegalidad, tribunas repletas y fútbol que te acelera el corazón.

