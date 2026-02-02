Nueva actualización: Spotify lanza chats grupales para compartir música dentro de la aplicación

Con el objetivo de reforzar la interacción entre sus usuarios, Spotify comenzó a desplegar una nueva herramienta dentro de su aplicación que permite crear chats grupales de hasta 10 personas, pensados como espacios para compartir música y otros contenidos directamente desde la plataforma.

La función busca ampliar el sistema de mensajería interna que la compañía empezó a implementar en agosto del año pasado, orientado a facilitar el intercambio de podcasts, audiolibros, listas de reproducción y canciones sin necesidad de salir de la app.

A través de una actualización publicada en su sitio web, la plataforma explicó que “nos encanta el 'feedback' sobre la función de Mensajes. Por eso, a partir de hoy, puedes compartir en grupo a través de Mensajes de Spotify”.

Al igual que los mensajes individuales, los chats grupales estarán disponibles para usuarios mayores de 16 años, tanto para quienes utilizan planes gratuitos como para quienes cuentan con una suscripción paga.

Esta nueva herramienta se suma a otras funciones sociales incorporadas recientemente, como la visualización de la actividad de reproducción en tiempo real y la posibilidad de solicitar unirse a una “Jam” directamente desde una conversación, opciones que fueron anunciadas el pasado 8 de enero.

