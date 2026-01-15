Los nombres de mascotas que reinaron en Chile durante 2025: Luna domina entre perros y gatos

El Programa de Tenencia Responsable dio a conocer cuáles fueron los nombres más inscritos en Chile para perros y gatos en 2025.

Según consignó La Tecera, en el caso de los perros, Luna se ubicó en el primer lugar, seguida por los nombres Kira y Canela.

Más atrás aparecen Princesa, Rocky, Kiara, Nala, Toby, Max y Pelusa, completando el listado de los diez nombres más registrados durante el año pasado.

En el cado de los gatos, Luna también ocupa el primer lugar. El ranking continúa con Pelusa, Kitty y Tom. Otro de los nombres frecuentes fue Michi, Princesa, Mia, Simba, Nala y Niña.

Este conteo forma parte del Registro Nacional de Mascotas, sistema obligatorio donde los responsables de perros y gatos deben inscribir a sus animales. Se trata de una de las herramientas centrales del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Para realizar el registro, los animales deben contar previamente con un microchip que cumpla con la norma ISO 11784 o con un dispositivo externo de identificación.

El trámite puede realizarse en línea o de manera presencial en la municipalidad correspondiente y, una vez aprobado, se entrega una licencia de registro oficial.

