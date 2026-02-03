Guerra de nubes en la IA: Perplexity firma acuerdo con Microsoft y deja atrás su dependencia de Amazon Web Services

El mapa de alianzas en la industria de la inteligencia artificial vuelve a reconfigurarse, esta vez con un movimiento que tensiona el equilibrio entre los grandes proveedores de infraestructura tecnológica.

Durante los últimos años, Perplexity se había consolidado como uno de los proyectos más prometedores apoyados en la nube de Amazon Web Services. Sin embargo, el arranque de 2026 marca un giro relevante en su estrategia operativa.

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, la firma detrás del “buscador que desafía a Google” selló un acuerdo de computación en la nube con Microsoft, apostando ahora por Azure para sostener y escalar sus servicios.

La decisión no es menor. Se produce en un escenario donde el vínculo entre Perplexity y AWS se ha vuelto cada vez más “disputado”, en un contexto marcado por la creciente demanda de capacidad de cómputo para entrenar y ejecutar modelos de IA más rápidos y precisos.

Hasta ahora, gran parte de la potencia de procesamiento de la startup dependía de la infraestructura de Amazon. Pero el nuevo acuerdo contempla que Perplexity utilice Microsoft Azure, accediendo así a una amplia disponibilidad de hardware, incluidas las escasas y altamente demandadas GPUs necesarias para la inferencia de modelos complejos. Al mismo tiempo, la compañía busca diversificar proveedores y evitar poner todos los huevos en la canasta de Jeff Bezos.

Para Microsoft, en tanto, se trata de otro triunfo estratégico. Siendo ya el principal socio e inversionista de OpenAI, la incorporación de Perplexity a la cartera de clientes de Azure refuerza su posición como la “estación de servicio” clave en la carrera por liderar la infraestructura de la inteligencia artificial, bajo el liderazgo de Satya Nadella.

¿Y qué ocurre con Amazon? La noticia surge en medio de versiones sobre una relación cada vez más tensa. Según las fuentes citadas por Bloomberg, existiría una disputa en curso, cuyos detalles no han sido revelados, aunque en la industria tecnológica estos conflictos suelen girar en torno a precios y acceso a chips.

Algunos reportes incluso apuntan a que Amazon habría presentado una demanda contra Perplexity a fines de 2025, relacionada con el uso de su agente de compra en Amazon.com. Paralelamente, el gigante del comercio electrónico ha intensificado su apuesta por modelos propios mediante Bedrock y su inversión en Anthropic, convirtiéndose progresivamente en competidor directo de varias startups que operan en su nube.

En este contexto, a comienzos de 2026, Perplexity se mantiene como una herramienta utilizada por millones de personas que buscan evitar la saturación publicitaria de los buscadores tradicionales. El acuerdo con Microsoft le permite sostener su promesa de velocidad y precisión sin depender exclusivamente de un actor que también compite por un lugar en el negocio de las búsquedas.

Así, mientras Amazon y Microsoft disputan el control de la infraestructura digital global, Perplexity opta por una estrategia pragmática: para sobrevivir en la guerra de los gigantes, jugar a dos bandas.

