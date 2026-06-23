Gobierno presenta nuevas medidas para apoyar a las pymes

No hay dudas de que la situación económica nacional requiere soluciones dinámicas y estructurales para sostener los motores productivos del país, y en este escenario, el Ejecutivo anunció un robusto paquete de directrices destinadas a revitalizar, financiar y acelerar la modernización de las pequeñas y medianas empresas en todo el territorio. Cabe destacar que el plan busca no solo aliviar la carga financiera inmediata, sino también sentar las bases para una competitividad sostenible a largo plazo en un mercado globalizado.

Marco económico y rol de las pymes en Chile

Para nadie es un secreto que las pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral del empleo en nuestro país, al representar más del 98% del tejido empresarial y generar alrededor de la mitad de los empleos formales.

Asimismo, su dinamismo es vital para impulsar la innovación y la descentralización económica en diversos sectores, desde el comercio minorista hasta servicios especializados.

Digitalización y nuevas oportunidades en el entorno económico

Con el paso de los años, ha quedado más que claro que la transformación digital ya no es una opción de vanguardia, sino una necesidad de subsistencia, ya que la economía digital del país ha mostrado un crecimiento sostenido, diversificando los modelos de negocio con suscripciones, pasarelas de pago unificadas y servicios automatizados.

Y este crecimiento no solo incluye al comercio tradicional que se traslada al e-commerce, sino también al desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, plataformas de educación virtual y sectores de entretenimiento digital de alto tráfico, tales como las plataformas recomendadas para apuestas deportivas en Chile, que forman parte de un ecosistema virtual regulado que activa las transacciones electrónicas nacionales.

Desafíos actuales del sector empresarial

A pesar de su importancia, las pymes se topan con barreras complejas que limitan su posibilidad de crecimiento; de hecho, el acceso restringido a créditos bancarios con tasas competitivas, la burocracia en los trámites de constitución o patentes y la brecha en la adopción de herramientas tecnológicas son obstáculos persistentes.

Y en un entorno en que los hábitos de consumo migraron hacia la presencialidad digital, la falta de una adecuada infraestructura tecnológica se traduce en una pérdida directa de competitividad frente a los grandes consorcios corporativos.

Detalle de las nuevas medidas gubernamentales

El plan integral que presentan las autoridades económicas introduce inyecciones de capital directo a través de fondos concursables que son administrados por la Corporación de Fomento de la Producción, cuyos lineamientos estratégicos detallados se encuentran disponibles en el portal oficial de Corfo. Asimismo, destaca entre sus componentes clave la flexibilización de las garantías para créditos de capital de trabajo y la postergación opcional del pago del IVA para empresas con facturaciones acotadas.

Además, se implementará un sistema unificado de tramitación digital para reducir los tiempos de espera en permisos sanitarios y municipales, eliminando trabas administrativas obsoletas, ya que el programa incluye ayudas no reembolsables dirigidas únicamente a la compra de programas informáticos de gestión, seguridad informática y comercio electrónico, lo que permite a los pequeños comercios de barrio y a las empresas de servicios locales jugar en el mismo campo que el resto.

Impacto esperado en el ecosistema empresarial

La aplicación de estas políticas públicas generará un alivio directo en el flujo de caja de miles de emprendedores, incrementando su capacidad de inversión y resiliencia ante fluctuaciones del mercado interno.

Evidentemente, al asegurar el financiamiento básico, las pymes podrán proyectar contrataciones a mediano plazo y diversificar su oferta comercial.

Perspectivas para el crecimiento de las pymes en Chile

El éxito de esta política gubernamental dependerá de la articulación efectiva entre las instituciones del Estado y el sector privado. Indudablemente, Chile avanza hacia un modelo económico más inclusivo, donde la innovación local y la resiliencia empresarial definan el crecimiento del país, al democratizar el acceso a la tecnología y aliviar la presión fiscal sobre los eslabones más vulnerables de la cadena productiva.

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