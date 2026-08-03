Trading OTC de criptomonedas: qué debería evaluar una empresa antes de ejecutar grandes operaciones

En los mercados tradicionales, nadie espera que una operación de varios millones se gestione exactamente igual que una compra pequeña. En criptomonedas ocurre algo parecido. A medida que aumenta el tamaño de una orden, también cambia la forma en que conviene ejecutarla. El problema no es encontrar un lugar donde comprar o vender BTC, ETH u otros activos. Opciones hay muchas. La cuestión es qué ocurre con el precio cuando una orden grande entra en el mercado y empieza a consumir la liquidez disponible.

Por eso, antes de elegir entre distintos servicios de trading de criptomonedas otc, una institución debería analizar algo más que las comisiones. El tamaño mínimo de las operaciones, la liquidez disponible, la forma de obtener una cotización y el proceso de liquidación pueden terminar siendo mucho más importantes.

Pongamos una orden grande sobre la mesa

Una empresa quiere vender 300 BTC. Podría introducir una orden directamente en un exchange. Si existe suficiente demanda, una parte se ejecutará cerca del precio actual. Sin embargo, a medida que se consumen las órdenes de compra disponibles, será necesario aceptar precios progresivamente inferiores para completar toda la venta.

El problema no es que la operación no pueda realizarse. Probablemente pueda. El problema es el precio medio que se obtendrá al final. Además, una orden grande visible puede influir en el comportamiento de otros participantes. Algunos pueden modificar sus propias órdenes al detectar una presión considerable de venta. Una negociación OTC permite abordar la operación fuera del libro público convencional y acordar unas condiciones para un volumen específico.

Pedir una cotización no es lo mismo que mirar el precio de mercado

Esta diferencia es importante. Cuando alguien consulta el precio de Bitcoin, está viendo una referencia basada en las condiciones actuales del mercado. No significa necesariamente que pueda comprar o vender cualquier cantidad exactamente a esa cifra.

En OTC, la pregunta es mucho más concreta: ¿A qué precio puede ejecutarse esta cantidad? El proveedor considera el activo, el tamaño de la operación y las condiciones de liquidez antes de presentar una cotización. Para una empresa, conocer ese precio de antemano puede simplificar la toma de decisiones. Si una operación necesita aprobación interna, resulta mucho más práctico evaluar una cifra concreta que intentar estimar cuánto slippage producirá una orden abierta.

El precio importa. La liquidación también.

Supongamos que las dos partes aceptan la cotización. Ahora hay que completar la operación. Una parte entrega fondos y la otra activos digitales. Cuando hablamos de cantidades importantes, la forma en que se coordina este proceso merece tanta atención como el precio negociado. Antes de operar conviene entender claramente los tiempos, los procedimientos y las responsabilidades de cada parte.

¿Qué sucede primero? ¿Cuánto tarda la liquidación? ¿Qué monedas y divisas están disponibles? ¿Qué ocurre si una transferencia se retrasa? Estas preguntas pueden parecer operativas, pero una respuesta poco clara puede generar problemas precisamente cuando hay cantidades considerables en movimiento.

No todas las mesas OTC ofrecen lo mismo

Dos proveedores pueden ofrecer acceso a trading OTC y tener capacidades bastante diferentes. Uno puede disponer de buena liquidez para BTC y ETH, pero condiciones menos competitivas para otros activos. Otro quizá trabaje con más pares o tenga requisitos diferentes respecto al tamaño mínimo de cada operación.

También puede variar la forma de solicitar precios. Por eso, tiene poco sentido evaluar un servicio únicamente porque ofrece «OTC». La empresa debería comprobar si la solución funciona específicamente para los activos y volúmenes que piensa negociar. Una buena pregunta sería: ¿qué condiciones obtendríamos para una operación que realmente hacemos, no para un ejemplo genérico?

La velocidad tiene un significado diferente en OTC

En trading algorítmico, hablar de velocidad suele significar milisegundos. En una operación OTC, la situación es distinta. Aquí importa cuánto tarda una empresa en recibir una cotización útil y durante cuánto tiempo esa cotización permanece disponible.

En un mercado volátil, el precio puede cambiar rápidamente. Una oferta que era viable hace treinta segundos quizá ya no lo sea. El proceso debe ser suficientemente ágil para que la institución pueda evaluar las condiciones y tomar una decisión sin trabajar constantemente con precios que ya han quedado obsoletos.

El soporte se vuelve muy concreto cuando hay millones en juego

Durante una operación pequeña, una incidencia puede ser molesta. Durante una transacción institucional, puede bloquear una parte importante de la actividad financiera de una empresa. Imaginemos que los fondos se han enviado, pero existe una duda sobre la liquidación. En ese momento, nadie quiere abrir un ticket y esperar una respuesta automática.

Antes de trabajar con un proveedor, conviene saber quién acompañará la operación si surge un problema y cómo se gestionan las incidencias urgentes. La calidad del servicio se nota especialmente cuando algo no sigue el recorrido previsto.

OTC tiene sentido cuando resuelve un problema real

No todas las operaciones institucionales necesitan ejecutarse fuera del libro. Para determinadas cantidades, el mercado abierto puede ofrecer suficiente profundidad y una ejecución eficiente. En otros casos, dividir una orden o utilizar estrategias algorítmicas puede resultar adecuado. OTC se vuelve especialmente relevante cuando una institución necesita negociar un volumen que podría generar demasiado slippage, quiere reducir su impacto visible sobre el mercado o necesita conocer las condiciones de ejecución antes de confirmar la operación.

Por eso, elegir un servicio OTC no debería empezar preguntando quién anuncia mayor volumen o la tarifa más baja. La pregunta útil es mucho más práctica: si mañana necesitamos mover una posición importante, ¿podremos conocer de antemano las condiciones, ejecutarla sin afectar innecesariamente al mercado y completar la liquidación sin complicaciones? Si la respuesta es clara, probablemente también lo sea la utilidad real del servicio.

Descargo de responsabilidad: Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, de inversión ni de trading. No debe interpretarse como una recomendación para comprar, vender o mantener ninguna criptomoneda o activo digital. Los mercados de criptomonedas son altamente volátiles, y la inversión en activos digitales conlleva el riesgo de perder parcial o totalmente los fondos invertidos. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, es fundamental realizar una investigación propia y evaluar cuidadosamente la tolerancia al riesgo.

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