¡Gana un coche con 1xBet: disfruta del Mundial y compite por premios increíbles!

El torneo de fútbol más importante del año ya está en marcha. Durante las próximas semanas, 48 selecciones saltarán al campo en tres países anfitriones para competir por uno de los trofeos más codiciados del deporte mundial.

Pero este año no solo los jugadores persiguen un sueño. Los aficionados al fútbol de toda América Latina también tendrán la oportunidad de sentirse ganadores mostrando cómo y dónde viven el mayor evento futbolístico del planeta.

1xBet lanza una emocionante nueva campaña que invita a los fanáticos a capturar su pasión por el fútbol de la forma más original e inolvidable.

Para participar, crea un video corto que muestre tu pasión por el fútbol. El autor del video más viral, seleccionado de acuerdo con las reglas de la promoción, ganará un coche.

Además, otros diez participantes recibirán premios igualmente increíbles: una laptop Asus, un iPhone 17E, una PS5, un scooter eléctrico, un Apple Watch, unas Meta Glasses, una silla gamer con altavoces y regalos deportivos de marca.

Detalles clave :

Mira los partidos de fútbol durante el WC2026 y publica videos cortos en tu feed ;

Cada publicación debe etiquetar al menos a 2 amigos y mostrar claramente un elemento visible de 1xBet en el video . La marca 1xBet puede aparecer en la pantalla de un teléfono , dentro de la app , en la ropa , en una TV, en una pancarta o en cualquier otro formato visible , siempre que se vea claramente en cámara ;

Los videos del concurso pueden publicarse en Instagram, TikTok, Facebook y X;

Etiqueta las cuentas oficiales de la marca en tu publicación :

Instagram: @1xbetarg

TikTok: @tribuna1x

Facebook: @1xbetla

X: @1xbet_latam;

Para participar , el video debe aparecer en el feed principal de al menos dos plataformas sociales entre el 1 de junio y el 20 de julio de 2026. Cualquier partido de fútbol disputado durante el período de la campaña es válido ;

Los ganadores serán seleccionados según el alcance , la interacción y el nivel general de viralidad .

Cómo participar :

Solo pueden participar los usuarios registrados de 1xBet ; Los participantes deben haber realizado al menos un depósito en su cuenta ; Los ganadores deberán completar la verificación de identidad de su cuenta de 1xBet; En caso de incumplimiento de las reglas , el premio será transferido al siguiente participante elegible .

Sigue los partidos de la Globe Cup y vive toda la emoción junto a 1xBet. Captura la pasión del fútbol, incluye cualquier elemento visible de 1xBet en tus videos, publícalos en redes sociales, etiqueta las cuentas oficiales de LATAM y convierte tu pasión en una oportunidad para ganar.

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