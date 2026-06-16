¡Gana un coche con 1xBet: disfruta del Mundial y compite por premios increíbles!

Para participar, crea un video corto que muestre tu pasión por el fútbol. El autor del video más viral, seleccionado de acuerdo con las reglas de la promoción, ganará un coche.
El torneo de fútbol más importante del año ya está en marcha. Durante las próximas semanas, 48 selecciones saltarán al campo en tres países anfitriones para competir por uno de los trofeos más codiciados del deporte mundial.
Pero este año no solo los jugadores persiguen un sueño. Los aficionados al fútbol de toda América Latina también tendrán la oportunidad de sentirse ganadores mostrando cómo y dónde viven el mayor evento futbolístico del planeta.
1xBet lanza una emocionante nueva campaña que invita a los fanáticos a capturar su pasión por el fútbol de la forma más original e inolvidable.
Para participar, crea un video corto que muestre tu pasión por el fútbol. El autor del video más viral, seleccionado de acuerdo con las reglas de la promoción, ganará un coche.
Además, otros diez participantes recibirán premios igualmente increíbles: una laptop Asus, un iPhone 17E, una PS5, un scooter eléctrico, un Apple Watch, unas Meta Glasses, una silla gamer con altavoces y regalos deportivos de marca.
Sigue los partidos de la Globe Cup y vive toda la emoción junto a 1xBet. Captura la pasión del fútbol, incluye cualquier elemento visible de 1xBet en tus videos, publícalos en redes sociales, etiqueta las cuentas oficiales de LATAM y convierte tu pasión en una oportunidad para ganar.
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