Junio de 2026. El torneo de fútbol más importante del año comienza en solo treinta minutos, y estás solo: tus amigos se han ido, tus familiares están lejos, y el único testigo de tu emoción hoy es tu televisor en un rincón de la habitación. O bien, otra situación: has llegado a la ciudad donde se lleva a cabo el torneo, y hay millones de personas a tu alrededor, pero todas son desconocidas. En Latinoamérica, esto se considera casi una tragedia. Aquí el fútbol no se ve en solitario, sino que se vive en grupo, a todo volumen e incluso con los muebles destrozados.

Esta observación marca el inicio de las innovadoras iniciativas de 1xBet dirigidas al público latinoamericano en vísperas del más importante torneo de fútbol del año. No se trata de una adaptación de un producto global a la región, sino de ideas que surgen de comprender cómo se vive este deporte aquí. Un estudio de Havas Sports & Entertainment, que encuestó a 21 000 aficionados en 16 países, reveló que el orgullo latinoamericano es un 19% superior a los niveles mundiales, y que el 29% de los aficionados de la región se sumergen por completo en el partido, un 12% más que la media global. Estas cifras lo explican todo. Entre otras cosas, por qué una casa de apuestas debería preocuparse por los televisores y las frecuencias cardíacas…

Limitarse a animar no es propio de la cultura latinoamericana

En Medellín y Bogotá, los partidos importantes se retransmiten en pantallas instaladas en parques y plazas públicas. En Buenos Aires, las calles están vacías y los bares no tienen capacidad para acoger a todo el mundo a esas horas. El fútbol en Latinoamérica es un ritual social, y resulta casi imposible desligarse de él mientras haya alguien cerca llevando una bufanda del mismo equipo.

1xMet resuelve precisamente este problema. Se trata de una función adicional de la aplicación de 1xBet: los usuarios eligen el equipo al que van a animar en el próximo partido, y el radar busca aficionados del mismo equipo en su zona, desde una sola manzana hasta toda una ciudad. Técnicamente, funciona de forma muy similar a Tinder, salvo que en lugar de una foto de perfil, tienes la camiseta del club; en lugar de “me gusta” o “no me gusta”, compartes el mismo club; y en lugar de una primera cita incómoda, pasas el rato debatiendo las decisiones arbitrales en un bar. Los rechazos son prácticamente inexistentes: cuando tu equipo sale al campo, no hay extraños.

La culpa no es de la televisión

Cuando la emoción se descontrola, sobre todo si el equipo va perdiendo, todo sale mal. Teléfonos, gafas, botellas. Pero, sobre todo, la televisión. Un sociólogo colombiano describió este fenómeno como «una poetización de lo que la victoria o la derrota de un club significa en la vida de estas personas». Una forma preciosa de expresarlo. Pero tiene un alto precio.

1xBag es el más sorprendente de los tres conceptos. Se coloca una lámina transparente con una cámara integrada en la pantalla y se conecta a un algoritmo predictivo. La clave está en «predictivo»: el sistema no reacciona ante el impacto, sino ante la trayectoria del objeto en vuelo. El algoritmo calcula el ángulo, la velocidad y el vector mientras el objeto aún está en el aire, y la lámina se infla milésimas de segundo antes de que la botella alcance la pantalla. El televisor ni siquiera se dará cuenta de lo que ha pasado. La postura de 1xBet: la marca aboga por la expresión libre, pero segura, de las emociones del fútbol. El televisor no tiene nada que ver con ello: simplemente está haciendo su trabajo.

El pulso indica tu compromiso

El último concepto es el más personal .

Los cardiólogos de todo el mundo saben desde hace tiempo lo que los aficionados prefieren no admitir: durante los partidos intensos, la frecuencia cardíaca aumenta considerablemente. Las investigaciones han demostrado que la carga cardíaca se incrementa en los días de los grandes partidos. En Latinoamérica, donde la carga emocional que supone el resultado de un partido es tradicionalmente mayor que en cualquier otro lugar, esta estadística cobra un significado especial. Aquí, el fútbol es más que un deporte muy querido. También es fisiología.

Cardio Cashout integra la aplicación de 1xBet con el reloj inteligente del usuario. El funcionamiento es sencillo: el sensor mide la frecuencia cardíaca en tiempo real y, si supera las 130 pulsaciones por minuto durante un partido, otorga automáticamente una apuesta gratuita «cardio». No hay que hacer nada: basta con ver el partido, vivir la emoción y, en algún momento, aparecerá una notificación en la pantalla.

En esencia, 1xBet está asumiendo un papel que nadie le ha pedido, pero que, inesperadamente, resulta adecuado: el de casa de apuestas a modo de cardiólogo personal. Una marca global que, en su versión latinoamericana, vigila tu corazón tanto como las cuotas: esto ya no es solo marketing. Los últimos diez minutos, con el marcador 1-1, son especialmente estresantes, y 1xBet quiere reconocerlo simbólicamente y aliviar esa tensión.

Más que una casa de apuestas

Tres conceptos, tres situaciones de la vida real con las que se identifican todos los aficionados, desde Buenos Aires hasta Ciudad de México. Detrás de cada uno de ellos hay una observación, no un cálculo de marketing: cómo se ve exactamente el fútbol aquí, qué sensaciones despierta y qué consecuencias tiene para los electrodomésticos.

A medio camino entre un radar para encontrar personas afines, un airbag para tu televisor y un monitor cardíaco para esos tensos noventa minutos, 1xBet deja de ser solo una casa de apuestas. Una marca que se preocupa por con quién ves el partido, el riesgo al que se expone tu pantalla y cómo se siente tu corazón durante el tiempo de descuento: eso es algo que está a otro nivel. Las empresas internacionales rara vez llegan a tal nivel de detalle.

A los aficionados latinoamericanos no hace falta explicarles qué es el fútbol. Pero parece que, por primera vez, una marca ha decidido no hacerlo, limitándose simplemente a observar cómo se desarrolla realmente el partido. Y ha creado un «airbag» para la televisión. Porque entender a tu público no consiste en leer estudios de mercado, sino en saber qué se siente dentro de un aficionado cuando el árbitro pita en el último minuto.

PURANOTICIA