Esporte Clube Vitória decidió poner en el centro de su camiseta a un patrocinador nacido en el entorno online. Skokka, plataforma internacional de anuncios para acompañantes, firmó con el club bahiano su primer acuerdo de patrocinio deportivo en el fútbol brasileño. La movida se alinea con una tendencia que ya se nota en el mercado: compañías digitales entrando en espacios donde, durante años, la vitrina comercial estuvo dominada por bancos, bebidas, telecomunicaciones y retail.

Desde el club, la alianza se presentó como una señal de modernización y apertura a nuevos perfiles de marcas. En términos de negocio, la lógica es directa: ampliar el abanico de patrocinadores y convertir la camiseta en un activo de comunicación constante, con acciones en días de partido, presencia sostenida durante la temporada y una narrativa que no depende solo de “aparecer” en el pecho.



Qué es Skokka y cómo busca diferenciarse dentro de su categoría

Con más de 15 años de trayectoria y presencia en 29 países, Skokka se posiciona como un portal de clasificados dentro del entretenimiento adulto. En un segmento donde la reputación y el cumplimiento normativo pesan tanto como la escala, la empresa suele apoyarse en la idea de adaptación por mercado, reforzando que reglas, percepción pública y estándares locales cambian de un país a otro.

En Brasil, la marca también busca cercanía con espacios sectoriales, como ABIPEA, vinculada a prácticas de autorregulación y estándares de conducta. El subtexto es claro: en categorías sensibles, la confianza no se improvisa; se construye con procesos, trazabilidad y señales públicas de gestión.

Seguridad digital, atención al usuario y acciones sociales como parte del posicionamiento

Más allá del patrocinio, Skokka viene impulsando una agenda de seguridad digital como uno de sus pilares de comunicación. Entre las iniciativas mencionadas aparece Thorn Safer, tecnología asociada a la organización estadounidense Thorn (fundada por Demi Moore y Ashton Kutcher), orientada a acelerar la identificación y remoción de contenidos ilegales vinculados a explotación sexual infantil en internet. Para plataformas de alto tráfico, la señal apunta a una prevención activa, sin quedarse en lo mínimo indispensable.

La empresa también suele apoyarse en indicadores públicos de atención al consumidor y transparencia como validación externa, buscando mostrar capacidad de gestión en un entorno de alta exposición. En responsabilidad social, la alianza con la ONG Fala Mulher se suma al discurso institucional, con campañas educativas, difusión de canales de denuncia y acciones conjuntas enfocadas en concientización.

Qué incluye el acuerdo y por qué esta camiseta será observada por el mercado

El patrocinio no se limita al equipo masculino del Vitória en la Serie A. La presencia de marca también se extiende a otras áreas deportivas del club, como el fútbol femenino y el básquet, ampliando puntos de contacto y sosteniendo visibilidad a lo largo del calendario.

En el Barradão, la estrategia prevista se apoya en una comunicación más institucional y educativa, con ejes ligados a ciudadanía digital, respeto y seguridad online, en lugar de limitarse a impactos puramente publicitarios. Del lado operativo, el club conectó el acuerdo con una temporada exigente, destinando parte de los recursos a mejoras logísticas y de estructura.

Juegos Olímpicos de invierno, patrocinadores y el “efecto vitrina” que contagia al fútbol

Lo que ocurre en las grandes competencias globales ayuda a entender por qué clubes como el Vitória se vuelven terreno fértil para marcas digitales. En los Juegos Olímpicos de invierno, los patrocinadores compiten por atención no solo con cartelería e inserciones, sino con activaciones, experiencias, colaboraciones y una estética de producto que termina convertida en conversación en redes. La lógica es simple: el deporte ofrece contexto, emoción y repetición de exposición sin sentirse como publicidad plana.

Ese modelo luego “baja” a los torneos nacionales. En Brasil, donde la camiseta tiene peso cultural y se usa en la calle, la marca gana una extensión natural: un uniforme bien trabajado, lanzamientos con identidad, contenido de vestuario y acciones en estadio generan un ciclo que no depende solo del resultado. En ese sentido, la alianza Vitória Skokka funciona como termómetro del momento: plataformas digitales buscando legitimidad y escala; y clubes abriendo espacio a patrocinadores menos tradicionales, siempre que lleguen con inversión, narrativa y un plan real de presencia durante toda la temporada.

