El tejido está de vuelta: Revesderecho reabre las puertas de su tienda en Viña del Mar

Revesderecho reabre las puertas de su tienda en Viña del Mar. En este relanzamiento quedará demostrado por qué el tejido está de vuelta no sólo como tendencia de moda, sino que también como una práctica de autocuidado con respaldo científico que acorta la brecha entre las generaciones más jóvenes y sus tías, abuelas y mamás. La comunidad creativa de la región de Valparaíso celebra este nuevo espacio de encuentro presencial en Viña del Mar en un evento que incluye -entre otras cosas- influencers creativas del arte textil y un conversatorio en torno a otro clásico del tejido que renace: la revista El Arte de Tejer 2026.

Todo en un formato totalmente renovado, híbrido y adaptado a la era digital. Mamás Millenial tejiendo junto a sus hijas de la generación Z. Abuelas que enseñan el oficio a sus nietos de la generación Alpha. Tías y sobrinas llegan juntas a las tiendas en busca de lana, hilos y materiales. Todas coinciden en algo: tejer les permite “desconectar los pensamientos”. Esta escena se repite cada vez con más frecuencia en las tiendas Revesderecho a lo largo de Chile y quedará en evidencia este sábado 20 de junio en la reapertura de la tienda de Viña del Mar.

La evidencia científica explica por qué los más jóvenes están regresando a los “hobbies” de sus abuelas. Un estudio publicado en Frontiers in Public Health, que analizó datos de más de 7.000 adultos, concluyó que actividades creativas y manuales —entre ellas el tejido y el crochet— predicen positivamente el bienestar subjetivo de las personas. Otros estudios internacionales respaldan que este tipo de manualidades ayudan a enfrentar el duelo, dolor crónico o enfermedad. Además, una revisión científica que analizó 25 estudios internacionales sobre tejido, crochet bordado concluyó que estas actividades tienen efectos predominantes positivos sobre la salud mental. Calma, sentido de logro, conexión social y manejo emocional son algunos de los beneficios.

Es justamente por eso que Revesderecho está potenciando que sus tiendas se conviertan en un lugar para crear comunidad y compartir experiencias que conecten a personas de distintas generaciones. La tienda de Viña del Mar también se unirá a esa apuesta: talleres presenciales para su comunidad que ya integra a más de 500.000 personas y 180 creativas desarrollando talleres en las tiendas a lo largo del país.

El encuentro incluirá la presencia de creativas de la región de Valparaíso, influencers locales de craft, y el lanzamiento de la nueva edición de la revista El Arte de Tejer 2026 —que también ha experimentado un renacer de la mano del resurgimiento global del tejido—, con un conversatorio junto a sus diseñadoras.

Con esta reapertura, Revesderecho consolida su presencia en la región de Valparaíso en la búsqueda de una experiencia creativa, pero sobre todo de bienestar. Más que puntos de venta, las tiendas funcionan como lugares de encuentro presencial donde nacen comunidades, amistades y proyectos en torno al trabajo hecho a mano, vínculos que se tejen cara a cara y no a través de una pantalla.

"Tejer hace bien. Distintos estudios muestran que actividades como el tejido reducen el estrés, ayudan a regular la ansiedad y mejoran el ánimo, porque combinan concentración, un movimiento repetitivo y la satisfacción de ver algo hecho con las propias manos. A eso se suma el vínculo social presencial en plena era digital: tejer en compañía, en familia o en comunidad, genera bienestar. Por eso cada vez vemos a más generaciones reunidas en torno a esta actividad", explica Andrea Candia, Gerenta de Revesderecho.

Invitación a los medios de la región

Invitamos a los portales digitales y medios de la región de Valparaíso a ser parte de esta jornada, conocer el nuevo espacio y conversar con las protagonistas de esta comunidad creativa. Habrá disponibilidad de entrevistas, material gráfico y vocerías para la cobertura.

Confirmación de asistencia y acreditaciones

Para confirmar tu asistencia o coordinar una entrevista previa, te pedimos responder a esta convocatoria con el nombre del medio y del periodista o equipo que asistirá.

Contacto para prensa

Ana María Silva/ Whatsapp +56985967978

Sobre Revesderecho

Revesderecho es una cadena chilena con 37 tiendas especializada en materiales para manualidades y tejido. Sus tiendas funcionan como espacios de encuentro y comunidad creativa, con más de 500.000 personas en redes sociales y 180 creativas desarrollando talleres en todo el país.

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