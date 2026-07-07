El rey ha vuelto: Conor McGregor es nuevo embajador global de 1xBet

Hay nombres que cambian las reglas del juego. Conor McGregor es uno de ellos. 1xBet anuncia su colaboración con el primer bicampeón de la historia de la UFC, una superestrella mundial del deporte y el hombre que transformó para siempre el mundo de las artes marciales mixtas.

No es solo un luchador. No es solo un campeón. McGregor es un fenómeno que ha contribuido a convertir la UFC de un deporte de nicho en un espectáculo mundial, impulsando ventas récord de PPV, atrayendo la atención de los medios de comunicación de todo el mundo y cautivando a millones de aficionados. Cada vez que el irlandés sube al octágono, se convierte en un evento internacional.

El programa de afiliados de 1xPartners está recibiendo un gran impulso. El legendario Notorious forma ahora parte de 1xBet a largo plazo.

Esta colaboración reviste una importancia especial de cara al UFC 329, que tendrá lugar el 11 de julio. El combate estelar será la revancha entre Conor McGregor y Max Holloway, trece años después de su primer enfrentamiento. Su combate de 2013 supuso un punto de inflexión en las carreras de ambos luchadores, y el próximo enfrentamiento ya se está describiendo como el evento de MMA más esperado de los últimos años.

Para 1xBet, asociarse con uno de los deportistas más reconocidos del mundo abre nuevas vías para llegar a una audiencia global, refuerza la presencia internacional de la marca y ofrece a los afiliados de 1xPartners oportunidades adicionales para aumentar el tráfico relacionado con el deporte. Nuestro programa de afiliados ofrece condiciones de monetización competitivas, que incluyen hasta un 50 % de participación en los ingresos (RevShare), pagos periódicos y un completo conjunto de herramientas modernas. Esto contribuye a generar de forma constante unas tasas elevadas de conversión y de interacción en todo el mundo.

Para los afiliados de 1xPartners, esta es una oportunidad para formar parte de un proyecto a gran escala, aprovechar la increíble influencia mediática de uno de los deportistas más reconocidos, trabajar con el tráfico más demandado de los eventos más importantes de la UFC y seguir creciendo con 1xBet.

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Esta campaña está promovida por 1xBet y está dirigida exclusivamente a usuarios de jurisdicciones en las que los servicios correspondientes estén disponibles legalmente. Solo para mayores de 18 años. Por favor, juega con responsabilidad.

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