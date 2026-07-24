Comprar, vender y operar con criptomonedas en Chile en 2026: Qué hay que tener en cuenta

El ecosistema cripto en Chile maduró, la regulación avanzó y cada vez más inversores individuales entran a los exchanges a verificar el precio de btc usd o evalúan cómo incorporar estos activos a sus carteras.

Si estás pensando en dar el paso, o ya lo diste y te gustaría operar con más claridad, esto es lo que necesitas saber para operar con criptos en el país en 2026.

Un mercado en crecimiento en la región

El mercado cripto crece en Latinoamérica, pero según empresas del sector, todavía un 60% del volumen es en monedas estables o stablecoins, cuyos valores están atados al dólar, en parte por su practicidad.

Para economías con presión inflacionaria o acceso limitado al dólar, las stablecoins representan una herramienta concreta de resguardo de valor y transferencia internacional. Las comisiones en plataformas cripto suelen estar muy por debajo del 1%, lo que significa que más valor queda en manos del usuario en lugar de ser absorbido por intermediarios.

El volumen de transacciones con stablecoins ya superó al de Visa, y su capitalización de mercado creció más del 50% interanual.

Los números no mienten y refuerzan la idea de que el usuario cripto latinoamericano promedio no busca sumarse a un proyecto de finanzas descentralizadas, sino que opera por razones muy concretas y vinculadas a su economía familiar.

Por ejemplo, migrantes en Estados Unidos están empezando a usarlas para transferir dinero a sus familias y ahorristas latinoamericanos las usan para mantener el valor del ahorro.

La Ley Fintech, un antes y un después para el mercado chileno

Un cambio importante para quienes operan o quieren operar en Chile es que el marco legal ya existe y es claro. La Ley 21.521, conocida como Ley Fintech, reconoce oficialmente a las criptomonedas como activos financieros virtuales, definiéndolos como representaciones digitales de unidades de valor, bienes o servicios que pueden transferirse, almacenarse e intercambiarse de forma digital, con excepción de las monedas de curso legal.

Esto trae como consecuencia que los exchanges y custodios que operan en el país están obligados a cumplir con estándares formales de seguridad, prevención de lavado de activos y protección al usuario.

Esto quiere decir que el mercado cripto en Chile tiene reglas claras, instituciones que lo supervisan y una base de usuarios que crece. Sin embargo, como se verá más adelante en este artículo, los inversores en criptomonedas tienen también obligaciones tributarias sobre las ganancias obtenidas por esta vía.

La supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero

Lo anterior desencadena que haya un organismo rector para las plataformas. La entidad que vela por el cumplimiento de la Ley Fintech en materia de criptoactivos es la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el mismo organismo que regula bancos, seguros y el mercado de valores en Chile.

Esto significa que las plataformas de intercambio autorizadas tienen que cumplir con requisitos de capital, transparencia operativa y mecanismos de protección al usuario equivalentes a los de cualquier entidad financiera regulada.

Para los usuarios en Chile esto implica mayor seguridad y certezas. Por eso, antes de abrir una cuenta en cualquier exchange, vale la pena verificar que opere dentro del marco regulatorio vigente.

La CMF publica información actualizada sobre las entidades bajo su supervisión en su sitio oficial para todos aquellos que tengan dudas sobre las plataformas disponibles.

Las ganancias tributan en el SII

Así como los inversores en criptomonedas tienen derechos y protecciones del Estado, también tienen obligaciones. Las ganancias obtenidas con criptomonedas en Chile pagan impuestos, pero no se aplican desde el principio, sino a partir de la venta o el intercambio.

El Servicio de Impuestos Internos tiene una posición tomada sobre esto desde 2018, y la ha ido refinando con oficios posteriores. La ganancia tributable se resta al precio de venta el valor de adquisición original, reajustado según la variación del IPC entre el mes anterior a la compra y el mes anterior a la venta.

Para declararlo, las personas naturales deben incluirlo en el Formulario 22 anual, sumando las ganancias al resto de sus ingresos en el Impuesto Global Complementario. Dependiendo del tramo en que quedes, la tasa puede variar significativamente.

Quienes generan ganancias de forma esporádica pueden en algunos casos declarar mensualmente vía Formulario 50.

Dado que las criptomonedas son activos incorporales, la compra y venta no está afecta a IVA. Sí lo está la actividad de intermediación, es decir, quienes cobran comisión por facilitar transacciones ajenas tienen que pagar el Impuesto al Valor Agregado.

El dato que a menudo los inversores pasan por alto es que operar como persona natural tiene desventajas tributarias relevantes frente a hacerlo a través de una sociedad, especialmente si el volumen de operaciones es alto.

Esto se debe a que las empresas acogidas a ciertos regímenes pueden acceder a tasas más bajas y deducir costos que las personas naturales no pueden. Por lo tanto, recibir asesoramiento es la mejor forma de evitar sobre pagos.

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