A pocos días del cierre oficial del mercado de fichajes de invierno, el Atlético de Madrid concretó un fichaje más, llegando a un acuerdo con el Atalanta para incorporar a Ademola Lookman. Lookman aportará un impacto inmediato al esquema ofensivo de alta presión del Atlético de Madrid.

En los ultimos dias, según BT10 Chile, expertos en ligas de fútbol internacionales como La Liga, el Atalanta intentaba traspasar al extremo al Fenerbahçe. Sin embargo, el acuerdo se frustró en el último momento. El talentoso jugador nigeriano estaba a punto de firmar un importante contrato con el club de Estambul.

Aprovechando la oportunidad, el Atlético de Madrid llegó rápidamente a un acuerdo con Lookman. De todos los equipos de La Liga, el Atlético de Madrid ha sido el más activo en el mercado. También ficharon al centrocampista Obed Vargas, procedente del Seattle Sounders de la MLS. Vargas aporta juventud y versatilidad al mediocampo del Atlético de Madrid.

Decidido a reforzar el mediocampo, el Atlético de Madrid también adquirió a Rodrigo Mendoza. Los servicios de Mendoza eran tan codiciados que el Atlético de Madrid superó a sus rivales Arsenal y Real Madrid para hacerse con él. La versatilidad de Mendoza le da a Simeone más flexibilidad en sus alineaciones.

Estas nuevas incorporaciones deberían ayudar al Atlético de Madrid a marcar más goles, algo que ha sido un problema para el equipo durante toda la temporada. Están decididos a recuperarse en la lucha por el campeonato tras su derrota por 2-1 ante el Bodo. La derrota significa que el Atlético de Madrid ahora debe luchar por un puesto en los playoffs, y para ello necesita marcar más goles.

(Imagen: Vavel)

PURANOTICIA