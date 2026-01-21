¿Cuáles son los deportes más populares en Chile?

En cada rincón de su territorio, Chile es una nación que vive el deporte con mucha intensidad, tanto así que la competencia y la actividad física son componentes fundamentales de la identidad nacional, desde los desiertos del norte grande hasta las heladas tierras patagónicas. Asimismo, aunque el fútbol predomina en las conversaciones diarias y en las portadas de los periódicos, la realidad deportiva del país es un mosaico variado que ha experimentado cambios importantes en los últimos diez años.

De hecho, el triunfo histórico de la ‘Generación Dorada’ en el fútbol, las memorables medallas olímpicas en tenis y el reciente legado de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 han cambiado la forma en que los chilenos practican, se emocionan y consumen distintos deportes. Es por ello que, teniendo en cuenta estos factores, hemos recopilado un listado de algunos de los deportes más populares en este país.

Fútbol

No hay sorpresas en el primer nivel del podio, ya que el fútbol es, por una diferencia considerable, el deporte más seguido en Chile. Y es que, de acuerdo con múltiples encuestas sobre costumbres de ocio, la mayoría de los habitantes se identifica como aficionado de un club profesional o del equipo nacional, tanto así que la pasión por "La Roja" va más allá de las clases sociales, los géneros y las edades; se transforma en un elemento de unión nacional, sobre todo durante los largos días de eliminatorias para el Mundial.

A nivel de clubes, la rivalidad histórica entre Colo-Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica acapara la mayor parte de la atención mediática. De hecho, el Estadio Monumental y el Estadio Nacional son lugares donde se experimenta una cultura de pertenencia que se transmite de una generación a otra. Asimismo, el fútbol amateur, también llamado "pichangas" de fin de semana en campos barriales, atrae a cientos de miles de individuos y fortalece la base social de esta disciplina que parece no tener límites en su potencial para convocar.

Tenis

Si el fútbol es la expresión de la pasión colectiva, el tenis simboliza el orgullo individual y la gloria a nivel mundial de este país. Y es que Chile tiene una tradición tenística digna de admirar, pues es el único país de Latinoamérica que puede alardear de haber tenido un jugador número uno a nivel mundial en la era abierta (Marcelo "Chino" Ríos) y dos medallas de oro olímpicas en una misma edición (Atenas 2004, gracias a Nicolás Massú y Fernando González).

Este legado histórico ha permitido que el tenis siga siendo el segundo deporte con mayor visibilidad en el país. Asimismo, figuras como Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo, entre otros, han reavivado el interés de las generaciones más jóvenes al establecerse de manera constante en las posiciones superiores del ranking ATP. Cabe destacar que la celebración de torneos internacionales en Chile atrae a una audiencia leal que sigue con exactitud cada servicio y cada golpe, evidenciando que el conocimiento técnico del aficionado chileno es uno de los más altos en la región.

Rugby y el básquetbol

El rugby y el baloncesto han tenido un crecimiento explosivo en los últimos cinco años, a pesar de que históricamente han estado eclipsados por los deportes de balón pie y raqueta. No obstante, la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) tiene una afición apasionada, particularmente en el sur del país, concretamente en ciudades como Puerto Varas, Valdivia y Concepción, las cuales experimentan este deporte con una particular mística, llenando estadios y sosteniendo un nivel competitivo que mejora la calidad del equipo nacional en cada ventana FIBA.

Por otro lado, el rugby ha dado grandes pasos desde que ‘Los Cóndores’ lograron una histórica clasificación para el Mundial de Francia 2023, ya que este hito expandió la base de jugadores en los clubes locales y captó a una nueva generación de aficionados que antes no conocían los scrums ni los tries. Y el interés renovado por los deportes de equipo ha hecho que los aficionados sigan las estadísticas de rendimiento con más cercanía, consultando a menudo las cuotas de apuestas para saber quién es el favorito en los partidos decisivos de la liga nacional o en los test matches internacionales, lo que ha provocado que, de esta manera, se esté profesionalizando la conversación deportiva en bares y redes sociales.

Rodeo

No se puede hablar sobre la popularidad deportiva en Chile sin mencionar al rodeo. A pesar de que su práctica se concentra principalmente en las zonas rurales y suele generar controversia en los centros urbanos, es el deporte nacional desde 1962. De hecho, el Champion, que se celebra anualmente en la Medialuna Monumental de Rancagua, es un evento masivo que honra las tradiciones rurales chilenas y atrae a miles de personas de todas las regiones del país.

Se puede medir su popularidad por el arraigo cultural que tiene en las regiones agrarias, donde los clubes de huasos continúan con una práctica que fusiona la habilidad física con la identidad histórica del país. Aunque existen controversias actuales acerca del bienestar animal, el rodeo continúa siendo un pilar esencial de las fiestas patrias y una de las actividades con la mayor cantidad de deportistas federados en todo el país, manteniendo una infraestructura admirable en casi todas las comunas rurales.

