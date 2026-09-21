Clubes chilenos pelean cupos a la Libertadores 2027

A menos de diez fechas del cierre de la Liga de Primera 2026, la pelea por los cupos internacionales entra en su tramo más exigente. Muchos hinchas ya revisan sitios como tribunaygol.cl para seguir cada resultado que mueve la tabla, ya que este año el sistema de clasificación cambió respecto a temporadas anteriores.

¿Cómo se reparten los cupos chilenos a la Libertadores 2027?

Cuatro plazas están en juego para el fútbol chileno, y ninguna se define igual que antes. Punteros y escoltas de la Liga de Primera 2026 viajan directo a la fase de grupos del torneo continental. Después la ruta se bifurca: quien levante la Copa de la Liga toma la plaza Chile 3 hacia la instancia previa, y el tercero de la tabla debe disputarse la Chile 4 en un partido único contra el ganador de la Copa Chile.

¿Quién lidera hoy la tabla de la Primera División de Chile?

Colo-Colo lidera la tabla de la Primera División de Chile con 53 puntos tras la fecha 22, después de empatar 0-0 con Huachipato. Universidad Católica y Universidad de Chile lo siguen con 39 unidades cada uno.

Posición Equipo Puntos 1 Colo-Colo 53 2 Universidad Católica 39 3 Universidad de Chile 39 4 Palestino 36 5 Everton 33 6 Deportes Limache 33

Estos datos, publicados por la Liga de Primera, muestran que la definición del segundo y tercer lugar sigue abierta, mientras Colo-Colo ya casi asegura el liderato.

¿Qué equipos pelean por los cupos de la Copa Sudamericana?

Del cuarto al sexto lugar de la tabla se define la clasificación a la Copa Sudamericana 2027, uno de los cupos internacionales del fútbol chileno más disputados de esta temporada.

Palestino, cuarto con 36 puntos.

Everton, quinto con 33 puntos.

Deportes Limache, sexto con 33 puntos.

Ñublense y Deportes Concepción, con 32 y 30 puntos respectivamente, todavía tienen margen matemático para meterse en esta pelea antes de que termine el torneo.

¿Qué pasa con el cupo Chile 3 y la Copa de la Liga?

Ese boleto todavía espera dueño. La lluvia obligó a mover la definición entre Coquimbo Unido y O'Higgins, pensada inicialmente para julio, y ahora el duelo quedó fijado para el sábado 17 de octubre en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Quien gane esa noche se lleva el pasaje a la fase previa de la Libertadores 2027.

¿Qué partidos vienen y dónde revisar pronósticos y apuestas?

Antes de la fecha FIFA de octubre, todavía restan varias fechas clave de los partidos del Campeonato Nacional de Chile que pueden mover la tabla en la recta final.

Estos son algunos de los duelos más relevantes de la fecha 23.

Colo-Colo vs Deportes Concepción, domingo 13 de septiembre. Palestino vs Universidad Católica , sábado 12 de septiembre. Deportes La Serena vs Universidad de Chile, domingo 13 de septiembre. Audax Italiano vs O'Higgins, domingo 13 de septiembre.

Con la tabla tan apretada entre el segundo y el sexto lugar, cada uno de estos resultados puede reordenar la pelea por los cupos internacionales antes de octubre.

Para quienes siguen los pronósticos del fútbol chileno, conviene cruzar el estado de forma de cada equipo con la posición en la tabla antes de decidir cualquier apuesta, especialmente en partidos entre rivales directos por un cupo internacional.

Al comparar las mejores casas de apuestas en Chile, lo más útil es revisar el margen que cada plataforma aplica sobre los mercados de resultado final, ya que esa diferencia se acumula partido a partido durante el resto del torneo.

PURANOTICIA