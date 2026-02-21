Apple y la evolución de macOS: ¿qué significa para tus Mac antiguos?

La tecnología no para, y Apple lo ha vuelto a demostrar con su sistema operativo para ordenadores, macOS. Con las últimas noticias relacionadas con la beta de macOS 26.4, la compañía ha dejado claro que algunos modelos de Mac no recibirán soporte en las próximas versiones. Esto ha hecho que muchos usuarios se pregunten si su equipo seguirá siendo útil, qué modelos están en la cuerda floja y hasta qué punto cambiará la experiencia de uso en el ecosistema Apple.

La revolución de Apple Silicon y el fin de una etapa

En 2020 Apple dio un giro a su estrategia. Empezó a abandonar los procesadores Intel para poner sus propios chips, los conocidos Apple Silicon. El primero fue el M1, y desde entonces la diferencia en rendimiento y eficiencia energética ha sido bastante evidente. Estos nuevos chips hacen que los ordenadores vayan más rápidos, pero además consumen menos batería y permiten integrar funciones más avanzadas de inteligencia artificial y optimización interna.

El cambio no se ha quedado solo en el hardware. El propio macOS ha ido adaptándose a esta nueva realidad poco a poco. Durante un tiempo, Apple ofreció herramientas como Rosetta 2, que servía para ejecutar aplicaciones antiguas diseñadas para Intel en los nuevos Mac con Apple Silicon. Sin embargo, la beta de macOS 26.4 ya deja entrever que ese puente empieza a desaparecer.

De hecho, en foros y redes sociales muchos usuarios se lo han tomado con humor, comentando que sus viejos Mac acabarán destinados a usos más ligeros, como navegar por internet o jugar al casino online de vez en cuando, aprovechando que para tareas básicas siguen funcionando sin problema.

¿Qué Mac se queda sin futuras actualizaciones?

Apple ha señalado qué modelos se quedarán en macOS 26 y no darán el salto a versiones posteriores del sistema. Los equipos afectados son:

MacBook Pro de 13 pulgadas con Intel (2020)

MacBook Pro de 16 pulgadas con Intel (2019)

Mac Pro con Intel (2019)

iMac de 27 pulgadas con Intel (2020)

Estos ordenadores seguirán funcionando con normalidad, pero no recibirán nuevas funciones ni optimizaciones futuras. Eso incluye mejoras de rendimiento, integraciones con nuevas aplicaciones o características exclusivas que Apple suele introducir con cada versión importante del sistema operativo.

Eso sí, no todo son malas noticias. Los Mac que ya cuentan con Apple Silicon (M1, M2 y posteriores) seguirán recibiendo soporte completo, así que los que tengan modelos relativamente recientes pueden estar tranquilos.

El impacto en las aplicaciones que usamos a diario

Cuando un sistema operativo evoluciona, también lo hacen las aplicaciones. Con la retirada progresiva del soporte para Intel, los desarrolladores están cada vez más centrados en crear versiones optimizadas para Apple Silicon. Esto es positivo en cuanto a rendimiento, pero también implica que los programas antiguos podrían dejar de funcionar si no se actualizan.

¿Qué opciones existen para usuarios con Macs antiguos?

Aunque pueda sonar alarmante, no significa que tu Mac vaya a quedar inservible. Hay varias alternativas bastante razonables. Una de ellas es simplemente seguir usando el equipo con la versión actual de macOS. Para navegar por internet, trabajar con documentos, ver series o jugar al blackjack online, seguirá cumpliendo perfectamente durante bastante tiempo.

También existen herramientas creadas por la comunidad que permiten instalar versiones más recientes de macOS en equipos que oficialmente ya no están soportados. No es un método oficial y puede tener limitaciones, pero hay usuarios avanzados que lo utilizan con buenos resultados.

Y, por supuesto, siempre está la opción de dar el salto a un modelo más nuevo con Apple Silicon, sobre todo si necesitas lo último en rendimiento o compatibilidad total con aplicaciones modernas.

PURANOTICIA