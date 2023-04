"Super Mario Bros: La Película" rompe la taquilla tras el primer fin de semana después de su estreno

Estudios Universal, Nintendo e Illumination son las tres grandes marcas reunidas en torno al desarrollo de esta película animada, que, aprovechando el fin de semana de las Pascuas, lograron recaudar US$ 146,4 millones durante sábado y domingo, y US$ 204,6 millones en sus primeros cinco días.

Analistas la catalogan como "sensacional", y concuerdan en que la extensa popularidad de la franquicia original de Nintendo explica parte del éxito de la cinta en cines.

El resto de la taquilla se ubicó muy por debajo de "Super Mario". Con apenas una décima parte de la venta de boletos en la misma cantidad de tiempo se ubicó la cuarta parte de "John Wick" (US$ 14,6 millones); luego "Calabozos y dragones: Honor entre ladrones" (US$ 14,5 millones); "Air" (US$ 14,46 millones), "Scream VI (US$ 3,3 millones); "His Only Son" (US$ 3,3 millones); "Creed III" (US$ 2,8 millones); "¡Shazam! La furia de los dioses" (US$ 1,6 millones); "Paint" (US$ 750.000); y finalmente "A Thousand and One" (US$ 600.000).

