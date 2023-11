Subsecretaria de Educación espera que docentes de Atacama cumplan con su palabra

La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia se refirió a la determinación del Colegio de Profesores de Atacama de continuar la paralización y no volver a clases el lunes y espera “que las y los docentes también cumplan con su palabra”.

"El acuerdo firmado entre el Ministerio (de Educación) el Colegio de Profesores, asistentes de la educación y apoderados, establecía claramente el retorno a clases para este lunes 20 de noviembre, acuerdo que posteriormente fue ratificado por las bases. Como Ministerio estamos avanzando en todos los compromisos establecidos en el acuerdo, y, por lo tanto, esperamos que las y los docentes también cumplan con su palabra”, manifestó Arratia.

"Seguiremos trabajando para resguardar el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes del Servicio Local de Educación Pública Atacama, porque son ellos quienes deben estar al centro de nuestras prioridades", agregó.

Según informó el Colegio de Profesores de Atacama, el Ministerio de Educación no ha cumplido con el compromiso sellado en las últimas semanas, puesto que, aseguran, hay colegios donde se había reportado 40% de avance “y no se ha movido ni una piedra”, mientras que en otros, los obreros se retiraron de los establecimientos por no pago de sueldos. Además, dicen que el Plan Pedagógico flexible, que quedaría plasmado en un documento oficial emanado desde el ministerio con las directrices, recién llegó el jueves en la tarde.

“Es demasiado general, no tenía los elementos conversados”, aseguró Carlos Rodríguez, presidente del Colegio de Profesores de Atacama. El dirigente, además aseveró que entre otras cosas se había discutido que las clases fueran de 8 a 14 horas para avanzar en las obras durante la tarde; que la citación de los estudiantes fuera diferida debido a que no estaban las condiciones habilitantes en todos los recintos; o que el fin de año fuera el 31 de diciembre para realizar las obras de mediano plazo. “En el documento no aparece nada de eso”, dijo Rodríguez.

Los establecimientos dependientes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama, llevan casi 80 días de paralización, tras acusar graves problemas de infraestructura, falta de insumos y mala administración.

