Skarleth Labra y su quiebre con Pailita: “Él no sabe estar con alguien”

Con 18 años recién cumplidos, Skarleth Labra se convirtió en la participante más joven en ingresar a la versión nacional del reality “Gran Hermano”, el que es transmitido por Chilevisión.

La joven se hizo conocida por su mediática anterior relación con el cantante de música urbana Carlos Rain, más conocido por su nombre artístico “Pailita”.

Bajo este contexto, en el segundo episodio emitido del popular reality, Labra volvió a referirse a su expareja, y entregó desconocidos detalles del romance que ambos mantuvieron, el que habría comenzado cuando él tenía 20 años y ella "como 14, 15, entre esa edad”.

“Obviamente nadie quería en mi familia, aparte era más grande que yo. Pero yo lo amaba a muerte. Creía que era el amor de mi vida”, comenzó relatando, añadiendo que “él empezó a viajar y se perdió el enfoque de la relación. Pasamos de estar cinco meses yo todos los días en su casa, quedándome a dormir, a no verlo en 30 días, luego verlo cinco y se volvía a ir”.

“Estoy orgullosa de mí, porque superé una relación que me costó dos años superar”, agregó Skarleth, quien concluyó el tema asegurando que “yo ahora entiendo que él no sabe estar con alguien establemente porque la fama le cambió la vida. La fama, la plata... Entonces él no sabe estar en una relación estable”.

PURANOTICIA