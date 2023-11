RN y UDI ingresan nuevo proyecto de usurpaciones y lanzan duras críticas al Partido Republicano

Los diputados de RN y la UDI, que en su conjunto rechazaron el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones, ingresaron una nueva iniciativa tras la aprobación en sala de la propuesta del Gobierno, y que contó con el apoyo de Republicanos y Evópoli.

En este sentido, el diputado Andrés Longton, presidente de la Comisión de Seguridad, se mostró visiblemente molesto con el partido de José Antonio Kast, acusándolos de apoyar un veto hecho a la medida del Partido Comunista.

“Cuando rechazaron y votaron con el Partido Comunista la legítima defensa privilegiada de la ley Naín Retamal pensábamos que había sido un error, que algo así no se iba a volver a repetir pero hoy día vemos que lamentablemente el Partido Republicano vota un veto diseñado por el Partido Comunista y el Frente Amplio para que las usurpaciones se mantengan en lo que está hoy día, en la más absoluta impunidad”, dijo Longton.

“En este Congreso aprobamos penas de cárcel, que las policías puedan ingresar en cualquier momento a un terreno para desalojar a los usurpadores y aprobamos que los terrenos sean devueltos inmediatamente a sus propietarios. Todas esas cosas quedaron fuera de esta iniciativa que busca deliberadamente y quirúrgicamente que todo termine en una pena de multa, dándole el gusto a los sectores más radicalizados de la izquierda que ven con compasión, con protección y muchas veces promueven a estas personas que cometen delitos violentos dejando una vez más de lado las víctimas, que es precisamente lo que necesitamos resguardar y poner primeros en la fila”, agregó.

Por su parte, el diputado Diego Schalper, también integrante de la Comisión de Seguridad, dijo que “RN y la UDI no están disponibles a ser cómplices de una ley que juega con las expectativas de las víctimas. RN y la UDI no están dispuestas a avalar un chantaje donde se nos decía que era esto, que era jugar con las expectativas de las víctimas o no había ley. RN y la UDI no aceptan medias tintas en un tema donde están involucrados los derechos de personas que hoy día no tienen acceso a sus casas y a sus predios porque algunos se han sentido con la posibilidad de usurparlos”.

Además, Schalper dijo que “RN y la UDI le envía una señal al país de que siempre vamos a poner por delante a las víctimas, siempre vamos a estar por el orden público y como lo hicimos en la ley Naín Retamal, vamos a estar dispuestos a ponernos siempre del lado correcto porque siempre vamos a estar por aquellos que más lo necesitan. Ese es nuestro compromiso con Chile”.

La diputada Flor Weisse (UDI) agregó que “hemos votado con la convicción de que estamos haciendo lo correcto y que es rechazar este veto, que si bien es una facultad, no lo compartíamos en ninguno de sus puntos. Aquí los únicos que han ganado hoy día son los usurpadores, las tomas VIP, los loteos brujos, y los únicos que han perdido son las víctimas de las usurpaciones que viven día a día, ven cómo se burlan, como su derecho a propiedad es vulnerado, como el trabajo y el esfuerzo de toda la vida, hoy día quedan en la más absolutamente en la indefensión”.

Finalmente, el diputado también UDI, Henry Leal agregó que “lo que se ha aprobado hoy día tiene cara y tiene rostro. Este es el veto del Partido Comunista, del FA y del gobierno del presidente Boric. Serán años que tendrán que dar cuenta cuando vuelvan las usurpaciones en el sur y en todo Chile. Lo que nos parece extraño es que este veto se haya aprobado con los votos del Partido Republicano. La UDI y RN en pleno rechazamos este veto porque es el veto de la impunidad. Aquí se le puso cierre a la legítima defensa”.

NUEVO PROYECTO

El proyecto de ley propone modificaciones específicas en el Código Penal, sustituyendo los artículos 457 y 458 para definir los delitos de usurpación con violencia o intimidación en las personas y con fuerza en las cosas, además de una figura residual que sanciones las ocupaciones aunque no concurran estas circunstancias.

También incluye una disposición en el Código Procesal Penal que establece la flagrancia en los delitos relacionados con la usurpación, permitiendo la detención únicamente por parte de la policía después de las 12 horas desde el inicio de la ocupación.

