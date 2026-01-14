Vuelco total en desaparición de Julia Chuñil: detienen a tres hijos y a su yerno por los delitos de parricidio y homicidio

Por orden de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Carabineros detuvo a tres hijos y al yerno de Julia Chuñil acusados por el asesinato de la mujer de 72 años que está desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil.

Los detenidos son Pablo San Martín Chuñil (vocero de la campaña por su desaparición), Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, además del yerno Bermar Flavio Bastías Bastidas. Los hijos están imputados por parricidio y el cuarto, por homicidio calificado.

Las detenciones se realizaron en las comunas de Máfil y Temuco, durante un operativo que contempló más de un centenar de policías.

A solicitud de la Fiscalía Regional de Los Ríos, las capturas fueron autorizadas por el Juzgado de Garantía de Los Lagos.

En este mismo tribunal se realizarán los controles de detención a las 13:00 horas de este miércoles 14 de enero y no se descarta que la Fiscalía pida ampliarlas para efectuar las formalizaciones con la mayor cantidad de antecedentes posibles.

Se trata de una indagatoria compleja, secreta y, según la hipótesis de la Fiscalía, es un crimen motivado por las tierras de la víctima. Esto, mientras la familia atribuyó su desaparición a conflictos con agricultores de la zona por la defensa medioambiental que encabezaba Julia Chuñil.

PURANOTICIA