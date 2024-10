Voraz incendio destruye la histórica Iglesia San Francisco en el centro de Iquique

Un incendio consumió casi por completo el monumento histórico Parroquia de San Antonio de Padua y Convento Franciscano de Iquique, región de Tarapacá, también conocida popularmente en la ciudad como Iglesia San Francisco.

La estructura ubicada en la esquina de calles Almirante Latorre y calle 21 de Mayo, no resistió la acción de las llamas que se iniciaron en la tarde de este viernes, solo horas después que un amago de incendio fuese reportado, que también llevó a bomberos a acudir al lugar.

“Ayer hubo un amago de incendio, fue controlado y todo fue muy insignificante, estuve en la mañana de hoy en el templo y todo transcurrió normal, nada que pudiera pensarse, que pudiera ocurrir lo que estamos observando”, comentó el monseñor Isauro Covili, obispo de Iquique.

“Lo que he sabido es que toda la gente salió de la iglesia, que adentro no hay gente herida y no hay vidas que lamentar”, precisó.

“Es una lamentación tremenda perder el templo parroquial, perder el convento de los franciscanos y perder todo el patrimonio, el lugar donde la comunidad parroquial se reunía para celebrar”, manifestó el obispo.

También manifestó su pesar el párroco de la Catedral de Iquique, Javier Sáez. “Le pido a Dios que nos dé la fortaleza para enfrentar estos desafíos, mucho dolor y pedir que este incendio no siga avanzando, es un templo de nosotros, de la Iglesia Católica, nos causa mucho dolor y mucha pena”, dijo cuando las llamas todavía no eran sofocadas.

Por su parte Gabriel Medina, diácono de la Catedral, comentó que “es una tragedia, es un patrimonio histórico de la ciudad, es una pérdida irreparable, no sabes el dolor que siento, cuánta gente creció pasando por acá”.

La Iglesia San Francisco de Iquique fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1994.

IMÁGENES:

PURANOTICIA