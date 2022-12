Vocera de Gobierno confirma que el presidente Boric "va a tener actividades en terreno" en Viña del Mar

La ministra secretaria general de Gobierno, se refirió al viaje del presidente Gabriel Boric a Viña del Mar, para sostener reuniones debido al megaincendio forestal que ha destruido 130 viviendas y ha dejado dos fallecidos.

La secretaria de Estado informó que el Mandatario "ha estado en La Moneda monitoreando todo lo que ha estado sucediendo en la región, la comunicación ha sido permanente y fluida, y está ad portas de dirigirse efectivamente al territorio".

Sin embargo, aclaró que la visita de Boric "no es para presidir los consejos. La Presidencia de la República no preside los Cogrid (Comité de Gestión del Riesgo de Desastres), no está pensada así la institucionalidad, pero sí para ser informado por parte de ministros y ministras que componen este comité, de las resoluciones y medidas que se van a adoptar".

Vallejo informó que Boric se reunirá a las 15:00 horas con los ministros, autoridades municipales y de la gobernación regional para monitorear el siniestro. "Luego, el Presidente va a tener actividades en terreno que va a dar a conocer luego de que pueda dirigirse al país terminada la reunión con las autoridades regionales", indicó.

La ministra afirmó que "como Gobierno, estamos trabajando intensamente para enfrentar esta catástrofe, y responder lo antes posible a las distintas necesidades sociales que se han producido y se seguirán produciendo".

Además, reiteró "el llamado a informarse por los canales institucionales: la Onemi, las autoridades de Gobierno, la Municipalidad de Viña del Mar y la Gobernación de Valparaíso".

"Sabemos que este país se mueve mucho por la solidaridad. Y por lo tanto, usar esa solidaridad de manera responsable, dirigirse a los centros de acopio oficiales, para que la ayuda pueda ser entregada de manera efectiva", complementó.

Consultada sobre las diferencias en las cifras de viviendas afectadas, la titular de la Segegob indicó que "una cosa es las casas que ya están confirmadas que fueron afectadas y otras son las estimaciones posibles a las cuales se puede llegar. Por eso, hay cifras distintas".

"La información que se vaya actualizando, la van a tener cada vez que se hagan reportes desde las instancias de coordinación respectivas", agregó.

E inquirida sobre si se consideran las casas no regulares, Vallejo respondió que "lo importante de estos catastros es saber cuantas familias hay afectadas, por lo tanto esto va más allá de si son regulares o no. Porque nuestro foco principal está en las personas y atender a sus necesidades, por eso, toda esta coordinación intersectorial busca no solo responder a las necesidades de vivienda, sino que de vestimenta, alimentación, u otras que puedan levantarse en los catastros según esta ficha unificada que maneja el Ministerio de Desarrollo Social con la Municipalidad".

Finalmente, informó que Cerro Castillo podría utilizarse como albergue: “Se ha señalado la situación y disposición que tendría Cerro Castillo, lo ha señalado también la ministra del Interior, hay disponibilidad por cierto, todo lo que sea necesario, para usar las distintas dependencias que se requieran para enfrentar las necesidades de la población”.

PURANOTICIA