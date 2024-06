Viñambres se va quedando solo: Alcaldes y cores DC oficializan su apoyo a Rodrigo Mundaca para la Gobernación de Valparaíso

Pese a todos los intentos que hizo el Partido Socialista para sumar a la Democracia Cristiana a la candidatura del exalcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, a la Gobernación Regional de Valparaíso, cada vez se pone más cuesta arriba. Muestra de ello es la reunión que autoridades regionales de la exfalange tuvieron con el gobernador Rodrigo Mundaca y el apoyo que le dieron a su candidatura.

Se trató de un almuerzo de camaradería realizado este lunes en el Club Alemán de Valparaíso, entre la autoridad regional, la directiva regional de la DC, alcaldes, cores y candidatos, cita en la que estos manifestaron su apoyo a través de una foto grupal.

“Agradezco al presidente y vicepresidente regional de la @dc.chile , junto a consejeros regionales y alcaldes de nuestra región que, durante la tarde de hoy, me han brindado su apoyo para seguir al frente del Gobierno Regional de Valparaíso @gorevalparaiso”, posteó en Instagram Mundaca, acompañado de una foto con las autoridades del partido y los consejeros y candidatos de esa tienda.

“Continuamos trabajando y aunando esfuerzos para avanzar en mejores condiciones y cuidados para nuestra región”, añadió.

En la instancia, además del presidente regional y consejero regional Roy Crichton, participaron los alcaldes de Panquehue, Gonzalo Vergara; de La Calera, Johnny Piraino; de Cabildo, Víctor Donoso; de Llay Llay, Edgardo González; tres cores DC más Ricardo Aliaga, candidato a alcalde en Nogales y Sergio Ochoa, candidato a core.

“Fue una grata reunión de camaradería de los cores DC y los alcaldes con el gobernador Rodrigo Mundaca, primero para agradecer el tremendo aporte de la gestión de Rodrigo con esas comunas, que ha sido absolutamente significativo y esperamos que él sea el candidato del pacto para trabajar lealmente en su reelección. Los alcaldes y los cores DC estamos con Rodrigo Mundaca, buscamos agradecerle su gestión y hacemos votos para que sea el candidato del sector y seguir trabajando en el desarrollo”, dice Crichton.

CRICHTON DICE QUE NO ES DECISIÓN DEL PARTIDO AÚN

Sin embargo, aclaró que pese a que él es el timonel regional de la tienda, esto no se trata de un apoyo del partido a Mundaca, pues eso lo debe resolver el partido a nivel central, y además aclaró que de todas formas siguen apoyando al Partido Socialista en las comunas en las que llevan candidatos a alcalde.

“Hay una negociación a nivel nacional y resultado de eso aún no hay. Esto no tiene nada que ver con la relación partidaria, porque nosotros estamos apoyando las candidaturas del Partido Socialista en todas las comunas donde ellos llevan candidato, El Tabo, La Cruz, San Felipe. Hay quienes están tratando de hacer esto un conflicto donde no existe. Nosotros tenemos toda la libertad, además no somos un partido de gobierno, para manifestarnos democráticamente y libremente sobre el juicio que nosotros hacemos de la gestión de Rodrigo Mundaca. Es una unión de propósitos con una visión absolutamente regionalista. Esperamos que esto no enturbie el fin más importante que es mantener y recuperar alcaldías”.

Consultado específicamente sobre qué pasará con el apoyo que esperaba Viñambres, señaló que “hay un proceso de negociación a nivel nacional, pero los alcaldes y cores somos libres y soberanos sobre hacer un juicio de la gestión de Mundaca, y creemos que ha sido muy buena, no politizada, sin sectarismos, descentralizadora, eficiente y eficaz. Esto no tiene que ver con la política partidaria sino con una mirada regionalista”.

