Viña del Mar cuenta con su primer Centro Radiológico Municipal: beneficiará a más de 13 mil usuarios de la salud primaria

Más de 13 mil usuarios de la Atención Primaria de Salud (APS) de Viña del Mar serán beneficiados con atenciones gratuitas en el Centro Radiológico Municipal inaugurado este jueves luego que el recinto de calle 2 Oriente cumpliera la etapa de marcha blanca.

La construcción del centro implicó una inversión $377 millones y entrega resolutividad en mamografía, ecografías mamarias, ginecológicas y obstétricas, radiografías de tórax y cadera, contribuyendo al diagnóstico y seguimiento de enfermedades como el cáncer de mamas, cáncer cérvico uterino, entre otras, con maquinaria de última tecnología importada desde Europa para el uso de la comunidad viñamarina.

La alcaldesa Macarena Ripamonti señaló que “estamos felices, esto es algo que comprometimos en el año 2021, que ya tiene ocho meses de marcha. Además, ya estamos trabajando para seguir ampliando esta infraestructura para en el 2024 tener una cobertura del 100%. Esto es, más cantidad de prestaciones. Hoy tenemos la posibilidad de atender a nuestra población y poder diagnosticar de manera oportuna una enfermedad".

La autoridad explicó que antes “el Estado de Chile le entregaba, por medio de convenios, dinero a la Corporación Municipal, pero desde el 2018 hasta junio del 2021, cuando llegamos nosotros, ese dinero se gastó en otra cosa. Las prestaciones no se hicieron y la gente tuvo que pagar de su bolsillo todas las atenciones”.

De allí que la gestión del Municipio fue reunir el dinero de los convenios: “compramos la maquinaria en Europa y hoy día ya no tenemos que pagarle a los privados que nos cobraban dos o tres veces más caro un examen, sino que ahora lo brindamos nosotros y de manera inmediata”, detalló la jefa comunal.

Durante su marcha blanca, el Centro Radiológico comunal ha realizado 567 radiografías de Tórax, 648 radiografías de pelvis, 2.043 mamografías y 761 ecografías mamarias. Para el segundo semestre de este año se espera realizar más de 6.000 procedimientos que anteriormente se debían comprar a instituciones privadas.

La presidenta de la Junta de Vecinos Forestal Bajo y del Consejo Local de Salud del Cesfam Marco Maldonado, Jacqueline Adriazola, señaló que “una de las cosas más importantes fue la rapidez con la que pude tener la hora. Eso significó hacerme el examen de mamografía de forma rápida, con muy buena calidad y con la tranquilidad que nos da el personal que toma el examen. Hay varias personas, como los adultos mayores, que ya han usado el servicio y para eso estamos los dirigentes, para transmitir y dar a conocer este nuevo centro radiológico”.

Por su parte, la usuaria Ximena Herrera destacó qie "yo fui al consultorio de Miraflores y me hice un PAP, luego me derivaron para hacerme una mamografía y de inmediato me llamaron para hacerme una ecomamaria, que me la hice hoy. Es un recinto impecable, con muy buena atención y muy rápido, que agiliza todo el proceso y no tener que esperar tanto tiempo para hacerse los exámenes”.

