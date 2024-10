¿Vigilantes armados en hospitales y Cesfam? Posturas cruzadas de diputados de Valparaíso encienden el debate

Preocupación existe en los hospitales y diversos centros asistenciales del país, a raíz de los últimos hechos de violencia y delincuencia que han afectado a estos recintos, donde han resultado tanto profesionales de la salud como pacientes agredidos.

Según consigna el informe de septiembre del Sistema de Reportabilidad de Agresiones al Personal de Salud, del Ministerio de Salud, se han registrado 7.319 agresiones contra funcionarios públicos este año, es decir, un promedio de 28,5 ataques diarios.

Y es que basta sólo recordar tres de los últimos episodios de este tipo, como por ejemplo los ocurridos en San Bernardo y en Alto Hospicio, pero también en el sector de Bajos de Mena, en Puente Alto, donde hubo agresiones a funcionarios de la salud en el marco de un operativo relacionado al crimen organizado en esta comuna.

Es producto del alza de estos delitos que trabajadores de la salud, especialmente de la Atención Primaria, han solicitado encarecidamente a las autoridades que refuercen las medidas de seguridad en dichos establecimientos, para evitar nuevos casos de violencia y delincuencia en estos espacios que deberían ser seguros.

Es bajo este contexto que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, confirmó que desde el Gobierno se le solicitó a la cartera que lidera que evalúe la posibilidad de tener presencia de vigilantes armados en los ingresos a hospitales y Cesfam.

El objetivo sería "dar una condición de mayor seguridad, en vez de los guardias que tenemos hoy día, tener vigilantes, como son en cualquier banco, que tiene un efecto disuasivo y, por cierto, si ocurre algo, pueden controlar de alguna manera”.

En esa línea, aclaró que se está evaluando la solicitud y que el foco está en “dar las atribuciones hacia las personas que están a cargo de la administración de los establecimientos para tomar las medidas que ellos consideren”.

"Dentro de las cosas que hay que determinar está el nivel de riesgo, porque no es que se pueda realizar en cualquier lado, de acuerdo a los informes que me han dado hasta el momento", agregó la ministra Ximena Aguilera.

En base a esta medida que está siendo evaluada, Puranoticia.cl tomó contacto con diputados de la región de Valparaíso para que analicen los alcances de la misma y ver si se podría llegar a aplicar en recintos como los hospital Van Buren y Fricke.

El diputado Tomás Lagomarsino, ex presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, indicó que la medida "me parece razonable en algunos establecimientos de salud, como es el ejemplo del Hospital Padre Hurtado y algunos Cesfam en lugares críticos de nuestro país. Pero como una medida generalizada en todos los establecimientos de salud, no debería ser la línea".

De igual forma, el militante del Partido Radical (PR) dijo que "evidentemente, a pesar de ello, creo que hay que aumentar la seguridad, en general, de los establecimientos de salud. Pero no en todos ellos con vigilantes armados".

Por su parte, el diputado Andrés Celis –también miembro de la instancia legislativa– sostuvo que "las declaraciones de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, evidencian que este Gobierno no está a la altura para enfrentar la delincuencia. ¿Cómo es posible que sea la titular de Salud quien deba dar directrices sobre cómo enfrentar la violencia desatada? Es evidente que la Ministra del Interior y el Subsecretario de Prevención del Delito no han estado a la altura".

"Por otra parte, comparto la preocupación de la ministra Aguilera y su llamado a proteger espacios tan sensibles como los establecimientos de salud pública y si esto pasa por un tema de recursos, que se destinen miembros de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad en estos recintos", agregó el legislador RN.

Quien también se refirió a esta medida en evaluación fue la diputada Carolina Marzán, quien señaló a Puranoticia.cl que "sabemos que la seguridad es una prioridad en nuestro país y que es un tema que preocupa a las personas. Hemos visto hechos terribles en recintos asistenciales, donde bandas armadas pretenden actuar fuera de los marcos de la ley y no podemos permitirlo. Es cierto. Sin embargo, me parece que recurrir a la fuerza en espacios donde se debe velar por el bienestar de la comunidad podría implicar incluso cederle espacio a los criminales".

La legisladora del Partido por la Democracia (PPD) también expuso que "la violencia no puede ser combatida con más violencia. Hay que trabajar en los barrios, fortalecer la legislación y las penas, para que quienes pretenden amedrentar a la comunidad, sepan que no pueden actuar libremente. Hay que prevenir más que enfrentar de igual manera la violencia y la inseguridad. Porque un lugar para sanar no se puede transformar en un lugar donde podrías morir por estas razones".

En tanto, el diputado republicano Luis Fernando Sánchez comentó a Puranoticia.cl que "el Gobierno está tratando de resolver esta crisis de delincuencia con puros parches. Necesitamos medidas radicales que resuelvan el problema de fondo: la grave impunidad con que hoy actúan estas bandas, que tienen el descaro de ajustarse cuentas entre ellos en plena calle".

