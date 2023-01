Vías paralelas y locomotoras eléctricas: Proyecto de tren Valparaíso - Santiago también fortalecerá el transporte de cargas

No exento de polémicas, hace una semana el Gobierno anunciaba el trazado que tendrá el esperado proyecto de tren Valparaíso - Santiago, el cual incluirá a comunas históricamente excluidas como Til Til y Llay Llay. No obstante a aquello, el recorrido que tendrá la iniciativa a implementarse el 2030 no dejó contento a todos, como fue el caso de los alcaldes de Valparaíso, Casablanca y San Antonio, quienes evidenciaron su molestia con el Ejecutivo, pues aseguran que sus ciudades quedaron postergadas.

Quizás, como una forma de mitigar a esta molestia expresada por Jorge Sharp, Francisco Riquelme y Constanza Lizana, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, sorprendió desde Antofagasta señalando que el proyecto de tren no sólo busca facilitar el traslado de pasajeros, sino que también potenciará el flujo de cargas hacia Quintero y Puchuncaví, por medio de vías paralelas y con locomotoras eléctricas que reemplazarán a las actuales máquinas a diésel que llegan a Valparaíso.

"El tren Valparaíso - Santiago contempla una mejora en todo el tráfico ferroviario de la macrozona entre Santiago y Valparaíso, producto de que vamos a agregar vías paralelas, y además permite electrificar", comentó el secretario de Estado a Portal Portuario, agregando que "hoy día ya tenemos trenes llegando a Valparaíso, pero son diésel, porque no están electrificados".

En ese sentido, el titular de Transportes añadió que de esta manera "se nos levanta una restricción que va a permitir llegar con mejor carga al sector norte de Valparaíso", específicamente hacia las comunas de Quintero y Puchuncaví, donde está emplazado el puerto de Ventanas. "El foco está puesto en el transporte de pasajeros, pero también es una buena noticia para el transporte de carga", aseguró Muñoz.

Con esta información, de la cual no se dio cuenta el pasado martes 10 de enero ni profundizó más el ministro Muñoz, Puranoticia.cl tomó contacto con el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, Benigno Retamal, quien explicó que "el proyecto del tren que va unir la región de Valparaíso con la región Metropolitana (...) abre oportunidades de desarrollo para ambas regiones y también para cada uno los territorios que abarca su trazado, como es el caso de Llay Llay".

En ese sentido, manifestó que una de estas oportunidades es "la posibilidad de potenciar el tren para el transporte de carga, en el marco de la inversión que se realizará para el proyecto", cuyo proceso de licitación del estudio integral se llevará a cabo durante el 2023, lo que va a permitir "avanzar en su desarrollo e ir teniendo mayor detalle acerca de las múltiples ventajas que esta nueva infraestructura puede ofrecer, incluyendo las oportunidades para el transporte de carga".

Finalmente, Retamal sostuvo que lo fundamental es que "ya tenemos una decisión importante del Presidente, con visión estratégica para el desarrollo de ambas regiones –especialmente para el desarrollo de territorios y comunidades postergadas–, lo que nos abre la posibilidad de pensar en el fortalecimiento de nuestra red ferroviaria en forma integral, tanto para el trasporte de pasajeros como de carga, en línea con el compromiso de nuestro Gobierno".

