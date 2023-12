Viaje de ensueño a Brasil termina en una pesadilla de Navidad para alumnos del colegio Saint Dominic de Viña del Mar

Una triste Navidad fue la que tuvo que pasar un grupo de estudiantes del colegio Saint Dominic de Viña del Mar, luego que quedaran literalmente varados en Brasil.

Lo que debía ser un recuerdo imborrable para los alumnos de 2º y 3º medio del establecimiento viñamarino, se convirtió en una pesadilla para ellos y sus padres.

Esto, luego que el día 23 de diciembre, cuando regresaban desde Florianópolis, el avión sufrió una fuerte turbulencia, activando un aterrizaje de emergencia en Sao Paulo.

No obstante a aquello, el problema comenzaba a ser solucionado cuando al día siguiente, domingo 24 de diciembre, desde la aerolínea SKY les afirman a los adolescentes que el viaje de regreso a Chile se retomaba ese día.

Luego que les pidieran abordar el vuelo de retorno, el grupo de escolares se entera que se trataba del mismo avión que sufrió las turbulencias, el cual fue refaccionado.

Esta situación causó temor en un grupo considerable de estudiantes, quienes decidieron no abordar el avión y quedarse en Brasil, ya que no tenían confianza en la seguridad del viaje de regreso a Santiago.

"Supimos por la directiva del curso que nos mantuvo enterados de todo el viaje. Ellos nos dijeron que hubo un incidente en el avión, que aterrizó de manera forzosa por una tormenta eléctrica en el vuelo. Cuando me entero, me doy cuenta que el avión tomó una altitud de 10 mil pies y en fracción de segundos llegó a 5 mil pies en camino a Sao Paulo. Para mí eso no es normal, a mí me genera una angustia tremenda", señaló Eduardo Sobarzo, padre de una de las escolares viñamarinas afectadas.

En ese sentido, afirmó que "por este mismo motivo es que tomé la decisión de ir a buscar a mi hija y me la traje de vuelta por otra aerolínea. Me la traje ayer y llegamos a las 3 de la mañana con siete compañeras más".

En tanto, a través de un comunicado, SKY Airlines indicó que "sobre lo sucedido con nuestro vuelo 631 del 23 de diciembre con ruta desde Florianópolis a Santiago, deseamos señalar lo siguiente: siguiendo los lineamientos internacionales de seguridad aeronáutica, el vuelo tuvo que aterrizar en el Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos, tras registrarse una turbulencia imprevista, en pro de la seguridad operacional".

"Nuestro equipo a bordo siguió el protocolo de seguridad, aprobado por las autoridades aeronáuticas y, en tierra, se brindaron los servicios asistenciales correspondientes a nuestros pasajeros", agregaron desde la empresa.

De igual forma, expresaron que "programamos un vuelo protector especial, que partió a las 23.00 horas (de este domingo) desde Sao Paulo, al que un grupo de pasajeros decidió voluntariamente no abordar, pese a contar con todas las autorizaciones y estándares de seguridad correspondientes para la operación".

"En SKY sentimos las molestias que este evento ha ocasionado en nuestros pasajeros y reiteramos nuestro compromiso con brindar un servicio alineado a los más altos estándares de seguridad", concluyeron desde la aerolínea.

PURANOTICIA