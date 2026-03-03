Veredicto condenatorio en Cañete: cuatro acusados por el brutal asesinato de tres carabineros arriesgan presidio perpetuo calificado

Después de seis semanas de juicio, el Tribunal Oral Penal de Cañete emitió veredicto condenatorio en contra de los hermanos Tomás, Yeferson y Felipe Antihuén, además de Nicolás Rivas Paillao, por los homicidios de tres carabineros, cometidos en esa comuna del Biobío en 2024.

El caso estuvo a cargo de la Fiscalía Regional de La Araucanía, que los acusó por robo con violencia, homicidio calificado de carabinero en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones, incendio consumado, porte ilegal de armas de fuego y traslado de restos humanos, entre otros delitos.

Debido la gravedad de los ilícitos, la fiscalía solicitó que los cuatro imputados sean condenados a presidio perpetuo calificado, vale decir, 40 años de cumplimiento efectivo antes de cualquier beneficio carcelario.

El caso se remonta a la madrugada del 27 de abril de 2024, cuando los carabineros Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal realizaban el control del cumplimiento de una medida cautelar en un domicilio rural de la comuna.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los uniformados fueron emboscados, ejecutados con sus propias armas y posteriormente sus cuerpos fueron incendiados dentro del vehículo policial.

PURANOTICIA