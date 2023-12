Vecinos asistieron a espectáculo navideño en puente colgante patrimonial de La Cruz

En el sector Lo Rojas, la Municipalidad de La Cruz nuevamente regaló a sus vecinos y vecinas un espectáculo que pone en valor una estructura patrimonial.

Vecinos y vecinas de Lo Rojas cuentan que el antiguo puente colgante de Lo Rojas era la única vía que tenían para acceder hasta el centro de La Cruz. Y no sólo atravesaban personas, sino que también se atrevían a cruzar con sus carretas y los productos propios de un sector rural que se caracteriza por su agricultura familiar campesina. Los más osados trataban de sortear el Aconcagua a pie, pero muchas veces se los llevó el río.

Por eso, pese a lo precario, el puente significaba para los rojinos la única vía para mantener contacto con el resto del mundo, sin embargo, en una crecida del río la estructura quedó muy maltrecha y tuvo que ser sometida a reparaciones que de todas maneras hoy ya no sirven, ya que según los especialistas del MOP ya no es seguro para el tránsito de personas.

Y si bien el problema se solucionó cuando se construyó entre 2018 y 2019 el nuevo puente que hoy da acceso libre a vehículos y personas, los vecinos y vecinas de Lo Rojas se niegan a olvidar algo que consideran parte de su patrimonio e historia. Aunque ya no pueda ser usado, disfrutan con verlo como parte central del paisaje. Atendiendo a eso, la Municipalidad de La Cruz, decidió por tercer año consecutivo, iluminarlo para celebrar la Navidad.

“Este puente lo estamos iluminando, porque le queremos dar luz a esta comuna, ya que el mismo nombre de La Cruz implica que es una ciudad que une a la gente y en donde todos son bienvenidos. Queremos que el puente Lo Rojas siga existiendo por siempre, por lo que le pedimos a las personas que lo cuiden”, comentó la alcaldesa crucina Filomena Navia Hevia, junto con indicar que también se hace un tributo a la lluvia, ya que este año permitió reactivar el caudal del río, luego de años de dura sequía.

“En La Cruz estamos de fiesta, por el agua y nuestro patrimonio, porque estamos convencidos de que podemos generar una sociedad mejor. Esperamos que el 2024 sea un año maravilloso para todos y todas”, añadió la alcaldesa.

A la actividad asistió un gran número de personas. Y los más emocionados eran los vecinos y vecinas más antiguos de Lo Rojas. “Yo me vine a este sector después de casarme, y estuve la noche en que se cayó este puente y me quedé en el lado de La Cruz, por lo que me tuve que ir por el lado de Quillota para reunirme con mi familia. Es una alegría ver este puente iluminado, porque aunque ya no sirva, si se mantiene cerradito y la gente no le hace daño, nos puede acompañar por mucho tiempo más”, comentó el vecino Sergio Silva.

En tanto, la señora Nayir Saavedra dijo que “este es un espectáculo muy bello, sobre todo para los que somos rojinos, porque nos llega desde el corazón. Nos tocó muchas veces pasar por el puente colgante en mal estado, porque había que ir a hacer las compras. Por eso esperamos tanto tiempo el puente carretero, pero que conserven el antiguo es muy bueno, porque es parte de la historia de todos nosotros. Esto que hace la alcaldesa es muy bonito y emocionante y ojalá la gente también ayude a conservarlo”.

