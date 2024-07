Vecinos afectados por gigantesco socavón en Curauma inician acciones judiciales en contra de la Municipalidad de Valparaíso

Hasta la Corte de Apelaciones concurrieron representantes de agrupaciones de vecinos de Curauma para presentar un recurso de protección en contra de la Municipalidad de Valparaíso y otros actores que pudieran tener responsabilidades en los socavones registrados en el condominio «Claros del Bosque» durante las intensas lluvias de junio.

Acompañados del diputado Andrés Longton y del abogado y candidato de RN a la Alcaldía de Valparaíso, Leonardo Contreras, los vecinos presentaron la acción judicial con el objetivo que se determinen las responsabilidades; esto, luego que se estableciera que el costo de los arreglos tendrá que pagarlo la propia comunidad afectada.

Sebastián Elissetche, vecino de la comunidad «Claros del Bosque», expresó que "la lluvia grande tiró nuestros sueños al piso, con nuestras viviendas desprotegidas y con peligro de derrumbe, lo que nos dejó con angustia, malestar físico y psíquico, y peligros para nuestras mascotas. Además tuvimos que adoptar una serie de medidas de mitigación, con cargo a nosotros. Lamentablemente la Municipalidad no nos ha prestado la ayuda que queríamos y que pensábamos que nos iba a prestar".

Es en ese contexto donde el representante de los vecinos comentó que "el principal problema, que eran las aguas servidas que se estaban vertiendo a sus áreas comunes, fue solucionado y ahora el principal problema que tienen es que algunos vecinos no pueden estacionar sus autos en los estacionamientos. Sin embargo, para nosotros el problema es peor, porque todas nuestras casas tienen peligro de derrumbe o –estimamos– obras mal hechas y autorizadas por la Municipalidad de Valparaíso". Por ello es que considera que la casa edilicia "tomó cierta postura por los vecinos del condominio que está afectado, y que yo lamento mucho por ellos también".

Elissetche reiteró que el Municipio "tomó cierta postura por los vecinos y eso consideramos que es una desigualdad ante la ley en el trato. Hubiésemos esperado que se acercaran y que nos ofrecieran medidas de mitigación inmediatas, como colocación de plásticos, colocación de sacos de arena o ese tipo de cosas, prohibición de remover escombros hasta que no haya solución definitiva. También esperábamos que nos apoyaran jurídicamente, que fue a lo que se comprometieron, pero no lo hicieron".

Cabe hacer presente que son seis las casas afectadas, lo que se traduce en 24 personas que están con riesgo inminente de derrumbe. Pero lo que más temor les genera es que en agosto se vendrían nuevamente las lluvias, lo que aumenta las posibilidades de que se genere un derrumbe. "Hay fisuras en las panderetas, hay muros con orden de demolición, hay escombros y pérdida de patios. Yo perdí 30 metros cuadrados de terreno de mi propiedad. Hubo una desvalorización de la propiedad. Ya no vale lo que valía antes, hasta que se arregle este problema", explicó el vecino.

Luego, el diputado Andrés Longton expuso que "frente a las casas de «Claros del Bosque» hay un condominio, que se construyó posteriormente a sus viviendas. Ellos no han hecho ningún trabajo, pero inexplicable y sorpresivamente el Municipio les está pidiendo a los habitantes que han sufrido la destrucción de sus hogares, que los reparen. Eso es un abuso, porque no hay ningún tipo de responsabilidad por parte de los propietarios. Es más, la responsabilidad eventualmente es del Municipio, porque ellos autorizaron las obras de los condominios que se construyeron abajo".

Pero el parlamentario RN también apuntó a la constructora y a la inmobiliaria, diciendo que "esa pendiente era muy poco pronunciada antes de la construcción de los condominios, por lo tanto no había ninguna posibilidad de que se pudiera generar un socavón sin que se hubieran construido esos condominios. Creo que se están apuntando mal las responsabilidades. Se está haciendo responsables a los vecinos, que no tienen nada que ver, y eso me parece que es un exceso, un abuso, que es injustificado y que lo que pretende es no relevar la negligencia por parte de ciertas autoridades que dieron autorizaciones y por parte de privados que no construyeron de acuerdo a la ley y no quieren asumir esa responsabilidad".

Finalmente expuso que "lo que uno haría como autoridad municipal es, primero, proteger la vida de esas familias. Y además, sus casas, el lugar donde viven, donde realizan gran parte de su vida, viviendas que además les ha costado con mucho esfuerzo tener, por lo tanto esa es la primera obligación: precaver y resguardar la vida e integridad física y psíquica de estas familias, y eso no se está haciendo. Por lo tanto la desesperación de los vecinos nos lleva a presentar este recurso de protección y eventualmente también un recurso de ilegalidad contra la resolución del Municipio y también ir a Contraloría para ver si los permisos de obras se dieron ajustados a la ley".

PURANOTICIA