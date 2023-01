Valparaíso anuncia querella por estafa y Viña aún evalúa acciones legales tras descalabro por cancelación del show de Año Nuevo

Un duro golpe significó para Valparaíso y Viña del Mar la cancelación de sus espectáculos de fuegos artificiales de Año Nuevo en el Mar; esto, luego que la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) no autorizara el uso de la pirotecnia adquirida por las empresas Piromar FX SpA y Pirotecnia SpA, por encontrarse vencida.

Mientras algunos diputados consultados por Puranoticia.cl culparon de este descalabro a los alcaldes de Valparaíso y Viña del Mar, Jorge Sharp y Macarena Ripamonti; los dos jefes comunales traspasaron toda la responsabilidad de lo comunicado dos días antes del show a la unión temporal de las empresas a cargo del evento.

A menos de dos horas de conocer lo dictaminado por la DGMN, en base a las pruebas realizadas por el Instituto de Investigaciones y Control (IDIC), tanto Sharp como Ripamonti anunciaron acciones legales en contra de Piromar FX SpA y Pirotecnia SpA, como adjudicatarios de las licitaciones efectuadas por ambos Municipios.

Ya con el espectáculo pirotécnico cancelado y el 2023 en su cuarto día, comenzaron a conocerse los movimientos que ejecutarán ambas autoridades para buscar resarcir el perjuicio que les significó a sus ciudades esta suspensión, cuestión que ha impactado fuertemente en las visitas a la zona en la temporada estival, generando cuantiosas pérdidas al rubro del comercio y el turismo local.

En primer lugar, el Municipio de Valparaíso anunció que dentro de las medidas que se interpondrán está una querella criminal por el delito de estafa, previsto en el artículo 473 del Código Penal, con el objeto que el Ministerio Público pueda investigar la presentación de antecedentes fraudulentos en la licitación de suministro y provisión de material pirotécnico y ejecución de espectáculos de fuegos de artificio para Año Nuevo en el Mar, que comprendía los años 2022, 2023 y 2024.

"Hemos convocado a un Concejo Extraordinario para poder compartir con el pleno de concejales y concejalas el conjunto de acciones administrativas, civiles y penales que, como administración, vamos a ejercer contra el proveedor por las graves defraudaciones que se produjeron a consecuencia de la no realización del espectáculo pirotécnico este fin de año. Vamos a perseguir las responsabilidades, porque queremos que estas personas respondan por el daño generado a la ciudad y en particular a la actividad turística", indicó el alcalde Jorge Sharp.

Por su parte, desde el Municipio de Viña del Mar reiteraron que se iniciarán todas las acciones penales y administrativas que correspondan, para lo cual incluso le solicitaron a los gremios comerciales y turísticos de la comuna que se unan; esto, con el objetivo que el "proveedor negligente" –como llamó la alcaldesa Ripamonti a las empresas a cargo de la pirotecnia– se haga cargo del perjuicio generado.

"Vamos a iniciar todas las acciones penales y administrativas (...) Aquí hay un proveedor negligente que, además, ha abusado del conocimiento que tenía y a sabiendas torció una licitación pública y eso es inaceptable y no puede pasar en el Estado de Chile. Hay que tomar medidas normativas, leyes, modificaciones para los reglamentos de compra, en fin... porque esto tiene que ser no solamente una tragedia, sino que tiene que ser un aprendizaje y esto no puede volver a pasar", indicó a Radio Biobío la alcaldesa de la Ciudad Jardín, Macarena Ripamonti.

Consultada respecto a si, tal como lo anunció Valparaíso, lo ocurrido representa el delito de estafa, la autoridad de la Ciudad Jardín señaló que "prefiero guardar mucha prudencia con los tipos penales. Yo creo que aquí sin duda ha existido engaño, alguien que a sabiendas postuló a una licitación, siendo adjudicatario, a sabiendas de la vulneración de una normativa que se exige para poder ocupar esos fuegos de artificio".

"Ahora, si esto cabe dentro del tipo penal de estafa o en otro, es algo que prefiero ser muy discreta y que en el momento en que tengamos claro, nuestra tésis jurídica conforme a la resolución que se nos tiene que notificar por parte del Ministerio de Defensa, ahí seré la primera en contar y discutir por qué creemos que encaja en uno u otro tipo penal", concluyó la Alcaldesa de Viña.

PURANOTICIA