Valeska Jorquera: La core outsider sin filtro que busca mantener su asiento como independiente

En búsqueda de continuar en el Consejo Regional, como independiente, se encuentra Valeska Jorquera, representante de la provincia de Quillota, tras la salida del core Ricardo Aliaga que irá a su vez como candidato independiente a alcalde por Nogales.

El cupo de Aliaga era DC, pero ella no se reconoce como de izquierda, sino al contrario. “Yo soy apartidista pero tengo mi ideología. Yo soy de la derecha, soy nacionalista y liberal”, dijo.

“Yo comencé a estudiar derecho, y la verdad jamás me ha gustado la injusticia, soy súper peleadora, me gusta ir como contra de lo injusto, de lo que pasa en general con la gente y con la sociedad. ¿Por qué quise ingresar al mundo político? Porque quería saber lo que estaba pasando dentro, siempre me llamó la atención poder saber lo que estaba pasando dentro y cómo funcionaba el sistema político. ¿Realmente era como decía o reclamaba la gente con las mismas demandas sociales o con las cosas que se ven diariamente con personas que marchan?”, comentó sobre sus motivos para entrar a la política y para seguir un nuevo periodo, esta vez a través del proceso de recolección de firmas que ya comenzó para ir como candidata independiente.

-¿Cómo ha sido esta experiencia?

Cuando ingresé la primera semana fue muy dura para mí, me di cuenta de muchas cosas que no me gustaron, pensé la misma semana en renunciar, pero estaba dentro y tenía que lograr mi objetivo y saber y conocer muchas cosas. Fui conociendo actores políticos que son los mismos consejeros regionales, algunos mucho más antiguos y algunos hacen las cosas bastante bien a su manera, pero hay otros que creen que dominan el circo, los cuatro jinetes. Son como los que mandan dentro de las decisiones del Core, y los cores que estamos por debajo de ellos no tenemos mucha decisión.

-Ud- lleva un año en el cargo aproximadamente, ¿ha podido ver eso en este tiempo?

En un año uno puede inmediatamente ver cómo funciona todo y he visto varias cosas. Le he agarrado cariño a muchos consejeros regionales, hay gente buena dentro del Consejo, pero así también hay gente a la que no la puedo tener más allá de un hola y chao, un simple saludo, porque hay gente que se hace tu amigo y te da la espalda y te traiciona con acuerdos políticos o para que no vayas dentro de un partido, te traiciona por cualquier cosa.

-¿Cómo es la dinámica con el gobernador regional?

Al gobernador regional solamente tengo un trato de cordial, hola y chao, no tengo mayor relación con él. Lo veo solamente en los plenarios. Nunca me he tomado ni siquiera un café con él, no soy su de su ideología, no tengo ninguna afinidad política con él pero sí puedo destacar que siempre lo veo en terreno. No sé si son solamente para las cámaras pero siempre se ve en terreno Y es un tipo que sí se podría decir que tiene vocación de servicio pero más allá no puedo decir. Sobre su relación con los otros cores, siento que se lo comieron vivo al gobernador porque cuando llegó él hizo su candidatura diciendo que iba a defender la política y hacer denuncias y todo, y yo siento que no, que él es uno más de esos jinetes del Core. Él es muy amigo de los jefes de bancada, son todos muy amigos, las cosas se cierran con el gobernador y los jefes de bancada. Generalmente todos aprueban a favor, muy pocas cosas van en contra porque todo se habló en comisión antes.

-¿A usted le parece mal eso?

De hecho hace poco rechacé un viaje que están haciendo a Uruguay y se enojaron y después que en el plenario lo aprobó yo dije ‘ya, total todos aprueban, mi voto de rechazo no va a servir’.

-Mencionaba un grupo de cores con “mayor poder”. ¿Quiénes y por qué ve eso?

- Lo que pasa es que tienen mayor decisión sobre sobre todo porque son los presidentes de bancada, son algunos cores que llevan entre 12 a 20 años. Son los llamados jinetes, Roy (Crichton), (Manuel) Murillo, Manuel Millones se ha tenido que defender dentro y aprender a jugar dentro de esto, que es lo mismo que me está pasando a mí a veces. Si te tiran a una jaula llena de serpientes tienes que aprender a jugar y a defenderte.

-¿Así se siente?

Así se ha sentido.

-¿Por qué?

Porque cada vez que voy al Core siento como que voy al colegio y todos tus compañeros son unas serpientes, todo lo que tú hables puede ser usado en tu contra. Hace unos días hice una denuncia, legalmente el Core te exige ir a tres comisiones y a dos plenarios durante el mes y yo dije que me daba vergüenza que cómo era posible que habían cinco o seis cores en la última sesión, sacando los que están enfermos. No van casi nada nunca comisión y somos 28. Pasa que algunos cores tienen otro trabajo porque el sueldo tampoco les alcanza.





-¿Y qué pasó con eso?

Me atacaron, no voy dar nombres pero sí me dijeron que estaba mal lo que estaba diciendo, que lo decía por un conocimiento errado, porque la ley lo estimaba así, pero nosotros como consejeros regionales estamos ahí como autoridades y tenemos un cargo público por una elección popular, entonces la gente a nosotros nos están pagando un sueldo. Y esa es mi postura, si a mí me están pagando un sueldo yo tengo que ir. Han sido varias las malas experiencias, pues han sido los hombres sobre todos mayores los que tienen un machismo interno. Tú llegas como mujer y te hacen sentir como que no sabes nada, te tratan hasta a veces de tonta. Obviamente si una persona lleva 20, 12, 15 años en política por supuesto que sabrán más. Yo vengo entrando recién y al primer mes no puedo saber todo. Yo soy empresaria, he tenido un negocios de mascotas y soy dueña de un bufet de abogados y de asesoría financiera e inmobiliaria, entonces mi rama no era la política, claro, entonces sí he tenido que recibir que me traten de tonta, que no entiendo de política, que estoy mal y la verdad es que no se trata de eso, se trata de que para mí es un tema nuevo, no te puedes llegar y meter, hay que aprender

-¿Por qué quiere seguir siendo core, después de todo esto que cuenta?

Es por la parte social, cuando voy a las juntas de vecinos y me toca estar con abuelitos, siento realmente el cariño que me tienen. Voy mucho a las juntas de vecinos y eso me hace llenarme de fuerzas y querer seguir luchando y estar en esto. Quiero seguir y ser un aporte real para el país.

Actualmente está inscrita en el Servel para ser candidata independiente, para lo que tiene que reunir 778 firmas. “Por ahora simplemente he mandado mensajes por WhatsApp, y voy a empezar a hacer unos videos informativos para que la gente sepa y me apoye con su firma”.

PURANOTICIA