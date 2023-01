¿Unidas o separadas?: Líderes de las dos "almas" del Gobierno debaten cómo enfrentar la elección constitucional en la Quinta Región

"Si por elegir dos listas –por un asunto netamente electoral– se provoca una ruptura política, lo vamos a pagar muy caro. Eso es lo que hay que evitar". Con estas palabras, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, volvió a reflotar la discusión entre los dos grandes bloques de izquierda en el país, de cara a cómo enfrentarán Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático la elección de consejeros constitucionales que tendrá lugar el próximo 7 de mayo.

Para comprender el debate, vale hacer presente que la primera de las dos "almas" del Gobierno está conformada por Convergencia Social (CS), Revolución Democrática (RD), Comunes, Partido Comunista (PC), Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH); mientras que la segunda coalición la componen el Partido Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD), Partido Radical (PR) y el Partido Liberal (PL), quienes desde el 11 de marzo de 2022 forman parte de la administración del presidente Gabriel Boric Font.

POR LA LISTA ÚNICA

Teniendo clara la composición de las dos fuerzas políticas de izquierda, el debate ahora se centra en cómo deben estas coaliciones enfrentar la elección del 7 de mayo para conformar el Consejo Constitucional. Mientras Apruebo Dignidad ha manifestado en todos los tonos que estos comicios deben enfrentarse con la máxima unidad posible; en Socialismo Democrático, principalmente desde el PPD, creen que la mejor opción es presentar una lista paralela, que incluso pueda sumar a la Democracia Cristiana (DC).

"Nosotros creemos en la unidad del proyecto transformador de izquierda y de centro-izquierda. Tenemos que ir en conjunto para mostrar una unidad de gobernanza y de un proyecto que sea proyectable en el tiempo para Chile. No nos podemos perder de eso. Nos preocuparon mucho los dichos de Guido Girardi en el PPD, pero agradecemos a todos los compañeros que salieron a alinearse y decir que vamos en un rumbo común, por lo tanto creemos que aún es posible llegar a buen puerto en una lista unitaria de oficialismo", señaló a Puranoticia.cl la presidenta regional de Revolución Democrática en Valparaíso, Alejandra Toledo.

Esta opinión es compartida por el Partido Socialista, que a través de su presidente regional en Valparaíso, el diputado Nelson Venegas, explicó que "soy un firme partidario de ir en una lista única. Tanto así que yo firmé una carta en la que se hace esa solicitud, porque entiendo que en el momento político en que se encuentra el Gobierno, éste requiere estar sustentado en una alianza política homogénea, que no entre en contradicciones entre sí, contradicciones que suelen hacerse más intensas en los momentos de campaña".

POR CAMINOS SEPARADOS

El deseo del Partido Socialista a nivel local contrasta un tanto respecto a la postura que estarían adoptando sus socios del Partido por la Democracia, que a través de su presidente regional en Valparaíso, Claudio Zurita, expresó a Puranoticia.cl que "hemos conversado internamente como PPD y, por lo menos en la Quinta Región, en un sondeo rápido, la mayoría está por las dos listas en esta pasada, pero eso lo va a definir el Consejo Nacional. Hay personas que, por distintos motivos, hablan de lista unitaria, otros hablan de dos, pero ahí estamos conversando y todo se resolverá el sábado en el Consejo Nacional del partido".

Ante ello, el titular del PS Valparaíso replicó diciendo que "si es que no se diera esta circunstancia, como al parecer está ocurriendo, hay que restarle dramatismo, porque ponerlo en blanco y negro lo único que hace es tensionar al Gobierno, de manera tal que si no se logra resolver este tema, se puede ver como otro fracaso del Ejecutivo. Por lo tanto, hay que tratar de no ponerlo en esa dimensión, sino que desdramatizarlo, de modo que también se pueda ver como una opción legítima el hecho que puedan existir dos alianzas de Gobierno que, de una u otra manera, han estado con el oficialismo, lo que permitiría abarcar hacia los sectores más de centro".

LA POSTURA DE LA DC

Teniendo claras las posturas de las dos "almas" del Gobierno del presidente Boric, resta por conocer qué papel jugará en todo esto la Democracia Cristiana (DC), partido que históricamente ha hecho alianzas con quienes conforman el Socialismo Democrático, pero que hoy se encuentran alejados justamente por el distanciamiento de la falange con la administración gubernamental, especialmente con el Partido Comunista.

Gianni Rivera, vicepresidente nacional de la DC, comentó a Puranoticia.cl que actualmente se encuentran "definiendo el pacto electoral y, en base a eso, veremos la cantidad de cupos disponibles y a quiénes vamos a llevar a la elección". También reconoció que su partido es de la idea de ir en un pacto "con nuestros ex aliados históricos: el PPD y el PR. Entendemos que el PS pretende ir en una lista única, por lo cual sería incompatible entrar en esa idea, porque no vamos a estar en una lista única, pero sí me hubiera gustado estar con el PS, el PPD y el PR (...) pero siento que con el PPD y el PR podemos caminar juntos y hacer una buena alianza".

Junto a afirmar que están colaborando con la Directiva Nacional en la tesis de presentar dos listas, el presidente regional de la DC en Valparaíso, Álex Avsolomovich, ahondó en ello diciendo a Puranoticia.cl que "en la Junta Nacional acordamos que queremos una vinculación con los partidos que tienen mayor experiencia política, que quieren cambios con paz social y creemos que los continuos errores que comete el Frente Amplio nos alejan de una posición convincente. También queremos evitar un Plebiscito contra el Gobierno porque nuestra posición de dos listas no pone una crítica al Gobierno, sino que sencillamente busca darle identidad a un grupo político que vale por sí mismo y que ha gobernado con éxito a Chile".

Finalmente, Jorge Calderón, mandamás de la DC en Viña del Mar, sostuvo a este medio que "mi opinión personal es que el pacto sea lo más amplio posible, de hacer el esfuerzo como partido para tener un marco lo más amplio posible, incluyendo a todos los que estén de acuerdo en un rayado de cancha determinado. La Junta Nacional acordó en un 95,3% hacer un pacto con todos los partidos, incluyendo el Socialismo Democrático. Creemos que es posible una elección a dos listas, donde una sea la que representa al Gobierno y otra que sea entre la DC, PPD, PS y PR, gran parte de la ex Nueva Mayoría, además de algunos independientes".

Cabe hacer presente que de acuerdo al cronograma entregado por el Servicio Electoral, el lunes 6 de febrero de 2023 vence el plazo para declarar las candidaturas, por lo que en forma previa deben formalizarse los respectivos pactos electorales. Dicho de otra forma, los partidos tienen hasta las 23:59:59 horas del domingo 5 para tomar una decisión y presentar sus alianzas y listas de cara a la elección del 7 de mayo.

PURANOTICIA