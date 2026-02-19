Turista estadounidense fue multada tras ser sorprendida manipulando una cocinilla a gas en Torres del Paine

El Juzgado de Garantía de Puerto Natales multó a una ciudadana estadounidense, quien fue imputada tras ser sorprendida manipulando una cocinilla a gas en el parque nacional Torres del Paine, en un lugar donde está estrictamente prohibido el uso de fuego.

En la audiencia de salida alternativa, la magistrada Marianela Chacur Benitez impuso, además, a la ciudadana extranjera la medida cautelar de prohibición de salir del país hasta que realice una donación de $3 millones al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza que será, a su vez, destinado a voluntarios de Torres del Paine.

Una vez efectuada la donación, la imputada deberá salir del país con la prohibición de volver a ingresar a Chile en los próximos tres años.

De acuerdo a los antecedentes de Fiscalía, pasado el mediodía del 17 de febrero, a 1.100 metros del refugio conocido como “Chileno”, en el sendero de caminatas en dirección al mirador “Base de las Torres del Paine”, la persona fue sorprendida manipulando una cocinilla a gas.

En ese lugar está estrictamente prohibido el uso de fuego por lo que fue expulsada del parque por personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y puesta a disposición de la Fiscalía de Puerto Natales.

(Imagen: Wikipedia Commons)

