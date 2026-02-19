Grúa se desplomó en plena vía pública de la costanera de Puerto Varas: no se registraron lesionados

Una grúa pluma se desplomó la tarde de este jueves en el sector Puerto Chico de la ciudad de Puerto Varas, en la región de Los Lagos.

El alcalde Tomás Gárate confirmó que no hay personas lesionadas por este hecho que se produjo sobre la costanera y parte de la playa, en el tramo comprendido entre Punta Diamante y calle Antonio Varas.

Al respecto, el jefe comunal sostuvo que "un mínimo exigible es que la empresa nos asegure que esto no vuelva a ocurrir. Es realmente inaceptable. Podrían haber muerto personas".

En conversación con radio Sago, la autoridad informó que la Dirección de Obras Municipales (DOM) acudió de inmediato al sector y decretó la paralización total de la faena en la que trabajaba la máquina, la construcción de un edificio de siete pisos.

Las obras permanecerán completamente paralizadas hasta que la empresa constructora responda a los estándares exigidos y asegure las condiciones mínimas de seguridad laboral y de protección para la comunidad local y turistas, agregó Gárate.

Cabe señalar que Carabineros, Bomberos y personal de emergencia lograron evacuar a los trabajadores del edificio en construcción y a las personas que se encontraban en la ribera del lago, además de cortar el tránsito minutos antes de que la estructura cediera.

VIDEO

PURANOTICIA