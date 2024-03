Trilogía de candidatos de centro derecha busca derrotar a Javiera Toledo en Villa Alemana

En Villa Alemana la contienda en la centro derecha por arrebatarle el sillón alcaldicio a Javiera Toledo tiene tres caras, unas más conocidas que otras: El concejal Marcelo Valderrama, el exdirector de la Dideco de Villa Alemana Nelson Estay y el exalcalde de la comuna José Sabat.

Es que el fin de semana Renovación Nacional votó, entre otras cosas, a quién apoyaría desde su Consejo Regional y quien resultó electo fue Estay, en desmedro del edil que también buscaba el apoyo del partido.

“Se llevó a votación la situación de Villa Alemana y ganó el candidato independiente Estay. Eso significa que es una priorización a nivel regional, para ver si se llevaban a alguna primaria o algo similar. Él estaría en el cupo de RN como independiente. El 6 de abril es la definición final de los candidatos que la toma el Consejo Nacional, y ahí se verá la última palabra. Esperemos que la decisión que se tomó acá se mantenga”, dijo la secretaria regional del partido, Edith Quiroz.

Sin embargo, para Valderrama la situación no lo frenará y buscará igual postularse como independiente. “Mi candidatura es independiente sin ningún partido político detrás. Obviamente tengo apoyos de algunos políticos importantes de la zona que ven en mí una alternativa interesante para competir la alcaldía de Villa Alemana. Vengo del mundo de la derecha, fui concejal por más de 12 años por RN, renuncié a ese partido hace 2 años justamente pensando en que la renuncia me daba libertad de acción en caso de que el partido decidiera llevar a otro candidato, que fue lo que ocurrió hace poquito en el Consejo del partido, que decidió apoyar a otra persona y yo quedé en libertad de acción de seguir mi campaña independiente”, dijo el edil.

Pero lo que desestabilizaría los planes de varios candidatos de derecha e izquierda es el interés que tiene el exalcalde de Villa Alemana, José Sabat, en repostularse al cargo: “No es una decisión tomada, ni para sí, ni para no. Lo estoy analizando, lo estoy conversando con la familia, estamos viendo cuál es la situación real con la que me voy a encontrar, no es llegar y ofrecer lo que uno no va a cumplir, que es lo que históricamente ocurre”.

Por eso, dijo que “tres meses antes de las elecciones lo voy a decidir. Siempre he sido independiente y todas las veces he ido como independiente. Eso no quiere decir que no acepte, en caso de definirlo, el apoyo de distintos partidos que ya me han hablado”, aunque no quiso profundizar en quiénes. Consultado sobre qué partidos de Chile Vamos lo han contactado, dijo que “mi círculo es amplio, no es 100% definido, yo no he salido con los otros de un sector no más, pero lo mío es bien transversal”.

