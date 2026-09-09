Tribunal Oral Penal de Antofagasta inicia juicio contra Andrés Sutar por femicidio de Javiera Jiménez

En el Tribunal Oral Penal de Antofagasta comenzó el juicio contra Andrés Sutar Araya, acusado como autor del femicidio de su expareja, la influencer Javiera Jiménez. La Fiscalía solicita una pena de presidio perpetuo calificado, lo que implica un mínimo de 40 años de cárcel antes de poder acceder a cualquier beneficio penal.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, durante la madrugada del 26 de agosto de 2022, el imputado llegó a la ciudad de Antofagasta a bordo de una camioneta, proveniente de Calama, con el objetivo de reunirse con la víctima, quien se encontraba alojando en la casa de una amiga.

Lo anterior estuvo precedido por una fuerte discusión a través de mensajes escritos y audios de WhatsApp, debido a la tardanza del acusado en llegar a buscarla.

Al arribar al domicilio, la víctima abordó la camioneta de Sutar Araya, tras lo cual ambos recorrieron distintos sectores de la ciudad. Posteriormente, se internaron por caminos despoblados y desérticos cercanos a la ruta B-400.

En ese lugar, ambos sostuvieron una discusión, durante la cual, según la acusación, el imputado le dio muerte y posteriormente incineró su cuerpo, para luego enterrar sus restos y cubrir el lugar con rocas de gran tamaño.

El acusado fue detenido en Bolivia en enero de 2024 y posteriormente trasladado a nuestro país. Días más tarde, la Policía de Investigaciones de Chile logró ubicar los restos de la víctima en un punto próximo a la ruta B-400.

En el marco del juicio, la Fiscalía de Antofagasta presentará ante el Tribunal Oral en lo Penal 20 testigos civiles y de la PDI, además de siete peritos de distintas especialidades, entre otros elementos.

Actualmente, Sutar Araya cumple una condena de 16 años de presidio como autor de dos robos con violencia e intimidación. De ser condenado por el femicidio de Javiera Jiménez, la pena por este crimen comenzará a cumplirse una vez finalizada la primera condena.

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