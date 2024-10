Tribunal declara admisible la querella contra el alcalde Sharp por malversación de fondos en la Corporación Municipal de Valparaíso

El Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible la querella criminal interpuesta por el diputado Andrés Celis, junto al abogado Luis Cantellano, en contra del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y otros directivos de la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social (Cormuval).

Esta acción legal fue presentada luego de conocerse –mediante un lapidario informe de Contraloría– las significativas irregularidades en la administración de recursos públicos, las cuales resultaron en un déficit que supera los $152 mil millones.

La querella apunta a malversación de caudales públicos, fraude y exacción ilegal.

Entre las irregularidades detectadas están el no pago a proveedores por más de $3.710 millones y gastos no autorizados por un total de $7.549.645, afectando directamente a los trabajadores de la salud y a la comunidad que depende de estos servicios.

El diputado Andrés Celis destacó que "la declaración de admisibilidad de esta querella es un paso crucial hacia la justicia. Creemos firmemente que se han cometido delitos de malversación de caudales públicos y es fundamental que el tribunal investigue con celeridad todos los antecedentes que hemos presentado".

La querella también solicitó la citación de testigos clave, entre ellos, la directora de Salud, Mónica Riveros; y otros altos funcionarios de la Corporación Municipal.

"Es fundamental que la corporación cumpla con sus obligaciones, porque para eso se les entrega el dinero del Estado", agregó el parlamentario RN.

Finalmente, el diputado Andrés Celis manifestó que "los trabajadores de la salud no merecen que sus cotizaciones no se les paguen y los proveedores no deben ser perjudicados por la falta de pago por sus servicios".

PURANOTICIA