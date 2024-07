Tribunal de Rancagua desestimó solicitud de la defensa y mantuvo en prisión preventiva al ex alcalde Ramón Godoy

El Juzgado de Garantía de Rancagua mantuvo la prisión preventiva del exalcalde Juan Ramón Godoy Muñoz, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos, delitos tributarios y cohecho agravado reiterado, ilícitos perpetrados entre 2021 y 2023.

En audiencia de revisión de medidas cautelares, el magistrado Gonzalo Celedón rechazó la solicitud de la defensa, al estimar que no han variado las circunstancias que se tuvieron presente al decretar el ingreso en prisión de Godoy, por lo que su libertad sigue constituyendo un peligro para la seguridad de la sociedad y el éxito de la investigación.

“Su libertad sí constituye un peligro para el éxito de la investigación y, además, de que no se presente a los actos del procedimiento por las penas asociadas a los delitos, puesto que serían de cumplimiento efectivo probablemente en caso de condena, por lo tanto, se mantiene la medida rechazando la sustitución solicitada”, razonó el juez Celedón Bulnes.

Además, el juez acogió la solicitud de la defensa del empresario Diego Barba Oliva, imputado por el delito consumado de soborno, y decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los coimputados en la causa.

Según la fiscalía, el ex alcalde Godoy habría favorecido a cambio de dinero a los coimputados a través de actos, tratos directos sin justificación, no cobró de multas, pagos a obras no realizadas, generando ingresos irregulares en perjuicio fiscal mientras se desempeñaba como jefe comunal.

PURANOTICIA