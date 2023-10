Tres consejeros regionales de Valparaíso han debido ser hospitalizados durante esta semana debido a serias complicaciones de salud

Preocupación existe en el interior del Consejo Regional (Core) de Valparaíso debido al estado de salud de tres de sus integrantes, quienes esta semana debieron ser hospitalizados de urgencia por sendas complicaciones.

Se trata de la core por la provincia de Los Andes, María Victoria Rodríguez Herrera (Ind.-FRVS); del core por la provincia de San Felipe, Iván Reyes Figueroa (RN); y del core por la provincia de Quillota, Roberto Chahuán Chahuán (Ind.-RN).

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR

La primera autoridad fue la que tuvo una complicación considerada de mayor gravedad, pues este martes 3 de octubre, en el marco de su trabajo político, María Victoria Rodríguez sufrió un accidente cerebrovascular isquémico, con sintomatología leve.

Producto de esta patología, la Consejera debió ser internada en el Hospital San Camilo de San Felipe, donde los médicos le indicaron que se le produjo a nivel cerebral un coágulo (trombo) que bloqueó la circulación de sangre.

Pese a que su sintomatología es leve, la Core de Los Andes presenta complicaciones en su cara, brazo izquierdo y pierna izquierda, motivo por el cual se le están realizando diversos exámenes para precisar si la afectación involucra a otros órganos.

Por el momento, la autoridad independiente, pero respaldada por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), se mantendrá en observación en el Hospital de San Felipe, permaneciendo consciente y en constante evaluación neurológica.

ARTERIAS CORONARIAS

Tan sólo 24 horas después, su compañero en el Consejo Regional, el core Iván Reyes Figueroa, ingresó al mismo Hospital San Camilo, debiendo ser internado debido a una complicación en las coronarias, motivo por el cual fue intervenido.

El consejero regional de Renovación Nacional fue sometido a un procedimiento de angioplastía, con el objetivo de destaparle una de las dos arterias afectadas. Pese a lo ocurrido, la autoridad manifestó a Puranoticia.cl estar bien y tranquilo.

"Me encuentro bien. Ya me dieron el alta, así que ahora andaba en el centro haciendo unos trámites que tenía que hacer. Me destaparon una coronaria y el miércoles me destapan la otra. No es broma el tema, pero es lo que hay. Si ya tengo mis años y mis desgastes. Estoy tranquilo y los médicos acá se portaron súper bien, así que estamos súper tranquilos", señaló el core Iván Reyes.

Y es que el representante de la provincia de San Felipe fue dado de alta este jueves, pero bajo el compromiso de que debía regresar al hospital para someterse a una segunda operación para destaparle la otra arteria y dar por superado el problema.

AFECCIÓN CARDIACA

El tercer Consejero Regional que presentó serias complicaciones a su salud, debiendo ser internado, fue el core Roberto Chahuán, quien llegó a la unidad de Urgencias del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso tras sufrir una descompensación.

En específico, el ex militante de Renovación Nacional sufrió este jueves 5 de octubre un síncope producto de una afección cardiaca, debiendo ser trasladado de urgencia al centro asistencial ubicado en la calle San Ignacio de la Ciudad Puerto.

Esta afección cardiaca, en forma de un síncope, llevó incluso al core Chahuán a perder la consciencia por minutos, situación que fue advertida por sus compañeros de funciones en el Consejo Regional, quienes lo trasladaron al Hospital Van Buren.

Érica Cerna, esposa del representante de la provincia de Quillota en el Core de Valparaíso, explicó a Puranoticia.cl que su marido está "internado, en observación y estable, producto de una descompensación, la cual están evaluando".

Si bien, Chahuán fue ingresado de urgencia al Hospital Van Buren de Valparaíso, durante horas de la madrugada de este viernes 6 de octubre fue trasladado hasta la Clínica Reñaca, en Viña del Mar, lugar donde se mantiene en observación.

"Está de mejor ánimo y estable, pero hay que ver por qué tuvo esa descompensación y saber qué fue lo que pasó, así que hay que seguir haciendo exámenes", agregó la esposa del Consejero Regional independiente.

Si bien, la mujer detalló que con anterioridad ya había sufrido una situación similar a la de este jueves, se mostró tranquila por el hecho de que "él es súper fuerte y luchador".

