Tres centros comerciales en Concepción fueron evacuados tras detonaciones: al menos a siete personas lesionadas

Tres centros comerciales de Concepción, en la región del Biobío, debieron ser evacuados tras presencia de objeto sospechoso y detonaciones.

Durante la mañana de este viernes ocurrió la primera amenaza en una sucursal de Chilexpress en el Mall Plaza El Trébol, luego que un hombre se presentara para enviar una encomienda.

No obstante, esto no lo hizo ya que no presentó su identificación y abandonó el objeto en la tienda.

Funcionarios policiales fueron alertados de la situación y ordenaron evacuar el centro comercial, para luego detonar el objeto.

Posteriormente se confirmó que el paque solo contenía accesorios para mascotas.

Horas más tarde, a eso de las 14:30 horas, fue evacuado el Mall Mirador de Biobío luego que se reportaran dos fuertes ruidos.

Esto se produjo en el patio de comidas del centro comercial y tras las pericias de Carabineros, se confirmó que se trató de la detonación de tres bombas de ruido.

Además, se escucharon detonaciones en el Mall del Centro de Concepción, donde también se realizaron evacuaciones.

El hecho ocurrió en el patio de comidas y siete personas resultaron con trauma auditivo leve, según información de Bomberos.

(Imagen: @CEspinozaQ)

PURANOTICIA