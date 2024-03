Tras su salida, exdirector de Senapred arremete contra municipios de Viña del Mar y Quilpué por gestión en incendios: "Estaban totalmente colapsados"

Tras ser removido de su cargo como director nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Álvaro Hormazábal se refirió a su gestión en los incendios forestales que afectaron a la Región de Valparaíso y a la responsabilidad de los municipios en medio de la emergencia.

El sábado recién pasado, el Gobierno solicitó la renuncia de Hormazábal por “la necesidad de darle un nuevo impulso” al organismo. La salida del ahora exdirector de Senapred se hizo efectiva a partir de este lunes.

En conversación con Cooperativa, Hormazábal manifestó que puede entender que, “a lo mejor, esa es la vía que quieren buscar. Si es así, bien, doy un paso al costado, pero, por favor, que la persona que quede y a la institución les asignen ese impulso, y ese impulso va por los recursos".

"Si es así, me voy contento y feliz porque se le va a asignar los recursos que, a lo mejor, a mí me hubiera gustado poder tener", complementó.

Respecto a las posibles causas que pudieron haber llevado a su destitución, el exdirector de Senapred comentó que “no hubo una razón puntual que me pudieran decir; (señalaron que había una) falla en la estructura y que alguien debía asumir la responsabilidad de esa falla en la estructura".

RESPONSABILIDAD DE MUNICIPIOS EN LA EMERGENCIA:

Por otro lado, señaló que tras los incendios en Valparaíso se realizó una auditoría interna y participaron en la del Ministerio del Interior.

“El Ministerio del Interior nos presentó esa auditoría y, por lo menos lo que tuvimos acceso, si eso fue alguna justificación para pedirme mi renuncia, no había nada que cuestionara", acotó.

Hormazábal indicó que el Sistema y Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres “está compuesto por una serie de engranajes y uno de esos son los municipios".

"Todos tienen roles y funciones que cumplir y te das cuenta que queda a la vista que aquí hay una falencia principal, que es que los municipios no han cumplido; que han tenido una capacidad de desligarse de la responsabilidad que tienen y pasar de ser responsables a hacerse las víctimas y hacer que el Estado y el Gobierno asuman roles y actividades que a ellos les corresponde", expresó.

En ese sentido, recalcó que “para nosotros ha sido bien complejo, porque, siendo que ellos tienen más de 2.000 funcionarios, nosotros, como Senapred, con 16 funcionarios, hemos tenido que estar asumiendo roles y tareas que del nivel municipal se deberían hacer".

Además, mencionó que la “gran diferencia” fue en Villa Alemana, donde “desde el momento en que ocurrió la emergencia, cuando fui al terreno, conversé con la gente y me dijeron 'aquí llegaron los camiones municipales, nos evacuaron, nos ayudaron a salir'. Después tuvimos que armar las casas de emergencia, la alcaldesa nos puso a disposición: 'aquí están los terrenos para que ustedes construyan', y en dos días -eran menos casas- construimos 18 casas en dos días”.

En tanto, en Viña del Mar y Quilpué, el exdirector de Senapred detalló que "tuvimos que mandar a más de 40 funcionarios de nuestro servicio -un servicio que tiene pocos funcionarios, a lo largo del país somos 400- a terreno, desde los abogados a los que hacen la orden de compra. Tuvimos que dejar de hacer compras para poder ir a buscar terrenos donde construir, porque no teníamos un terreno, nadie nos asignaba, nadie nos decía aquí construyan".

"Tuvimos que ir a buscar, a hacer un barrido con una serie de funcionarios que se pusieron a disposición de otros organismos del Estado. De ahí tuvimos que hacer el levantamiento del lugar puntual y priorizar nosotros, siendo que a nosotros el municipio nos tiene que decir: 'necesito la casa acá'. Tuvimos que hacer ese trabajo, terminar de hacer las instalaciones de los servicios, algo que nosotros nunca habíamos hecho", añadió.

Al ser consultado sobre si los municipios de Viña del Mar y Quilpué se paralizaron en medio de la emergencia, Hormazábal sostuvo que “los primeros días estaban totalmente colapsados. No sabían qué realizar y ahora están en una etapa donde dicen 'yo necesito que me atiendan, que me ayuden. Yo soy víctima y el Estado tiene que venir a ayudarme'. Yo creo que eso es complejo, porque así el sistema no puede funcionar. Ellos son parte del sistema que tiene que ser parte de la respuesta".

